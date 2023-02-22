北市高齡化速度全國居冠　教育局推「樂齡市民進修券」

▲台北市教育局推出「樂齡市民進修券實施計畫」。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵年長者參與終身學習，台北市教育局今（22日）推出「樂齡市民進修券實施計畫」，宣布今年3月至5月間，北市12所社區大學每個月開設1堂「樂齡學習體驗課程」供長輩免費參加，預計1000人受惠，另6月接續推出「樂齡市民進修券」，設籍北市65歲以上長者，報名社大課程補助學分費1000元。

北市教育局今舉行「樂齡市民進修券課程體驗活動」記者會，市長蔣萬安出席致詞指出，北市65歲以上高齡人口數不斷攀升，截至112年1月，北市高齡人口已逾52萬人，佔全市總人口數的20.97%，是全國高齡化速度最快的縣市，

因此樂齡學習和終身教育是北市相當重視的教育政策，全市12所社區大學每年開設超過5000門課程，每年約有超過10萬人次參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局指出，今年3月至5月間，北市12所社區大學每個月會開設各1堂「樂齡學習體驗課程」，共有36堂課程提供北市的長輩免費參加，課程內容多元豐富，包含健康知能、地方走讀、創意手作、退休理財等主題，預計超過1000位長者受益。

北市教育局說，6月起「樂齡市民進修券」正式登場，凡設籍北市65歲以上長輩，報名臺北市社區大學開設的暑假班或秋季班課程，教育局補助學分費1000元，如具有低收入戶或中低收入戶資格的長輩，教育局更提高補助額度至3000元。課程資料及報名方式可洽各社區大學。