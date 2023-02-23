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通勤月票7月上路實體卡曝光！「3年後續推」　64條台灣好行全面5折

▲▼交通部長王國材展示通勤月票樣式，實體卡片曝光。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材展示通勤月票樣式，實體卡片曝光。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部爭取3年200億元推動通勤月票，其中北北基桃1200元，南高屏城際通勤月票999元、都市內通勤月票399元，預計今年7月上路，交通部長王國材今也曝光實體月票樣式，強調台鐵6月將完成建置，7月可加入；另64條台灣好行路線將不分平、假日推出半價優惠，至於通勤月票補助3年後仍會繼續下去。

交通部推動通勤月票降低民眾交通負擔，其中北北基桃月票1200元，30天內可不限次數搭乘公車、客運、捷運、台鐵、公共自行車等；南高屏城際通勤月票定價999元，一個月內可不限次數搭乘台鐵、捷運、公車、公共自行車等；而高雄市區通勤月票降價至399元，高雄市民可用399元票價無限次使用高雄市境內捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等。

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中彰投苗也規畫推出城際通勤、都市內通勤等兩種月票；竹竹、雲嘉嘉、宜蘭則提出因地制宜單一訂價或城際、都市內通勤等兩種月票。

交通部路政司長林福山表示，目前已有17個縣市對公共運輸月票提出具體規劃跟方向，月票差額將由政府補貼；至於中央經費如何補助地方政府推動月票方案，將擬訂補助項目和原則，因牽涉公共運輸月票票差補貼和票證系統修改費用，都會納入中央補助範圍。

另外票差補貼，屬地方運具包括捷運、市區公車、公共自行車等，直轄市補助5成，非直轄市補助7成5，台鐵和客運中央負擔9成；相關票證系統修改費用，地方運具按照票差比例處理，台鐵和公路客運、國道客運由中央完全負擔。

▲▼交通部長王國材展示7月上路通勤月票實體卡樣式。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼交通部長王國材展示7月上路通勤月票實體卡樣式。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼交通部長王國材展示7月上路通勤月票實體卡樣式。（圖／記者李姿慧攝）

交通部今也公布通勤月票實體卡片，林福山表示，未來月票樣式由交通部統一設計，目前公布為示意樣板，未來統一月票上將備註行政院促進公共運輸使用方案，為降低民眾通勤負擔努力。

林福山強調，為提升觀光公共運輸，64條台灣好行路線，將透過客運業補貼增開班次、增闢路線，增加景點串聯，路網更綿密；民眾部分，未來會不分平假日提供半價優待，吸引民眾使用台灣好行路線；服務品質提升部分，觀光局13個風管處將推出在地有腳，觀光景點往返採公共運輸補足觀光旅運需求最後一哩路，搭配台灣好行，降低民眾開車前往景點觀光。

交通部長王國材表示，過去交通部透過公共運輸計畫補助捷運、公車硬體，沒有補助使用者這一塊，這次想法是考量民眾負擔很重，運輸和通訊佔消費1成2，減輕民眾負擔是一開始的發想；在運輸上面的意義，因通勤尖峰壅塞，假日也有觀光車流壅塞，為何民眾要用私人運具，是因為交通成本高，不是交通不方便，透過通勤月票提升公共運輸使用，減少壅塞，如果更多機車族使用公共運輸，車禍死亡也會降低。

▲▼交通部說明通勤月票方案。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部說明通勤月票方案。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，交通部與22縣市討論中，很多地方首長反映民眾對路網使用有限，若基礎設施不好，推動月票，民眾等公車等很久也不會有效果，因此服務升級計畫也會提升交通平權和偏鄉正義，明年公運計畫經費將大幅提升，包括公車路網和新闢路線虧損補貼，公共運輸路網銜接包括轉運站、運具轉接，公運計畫內會支持且明年預算會提升，匡列一定比例補助中南東、離島，實現交通平權。

針對台鐵系統建置恐需要8個月時間，是否來得及在7月上路，王國材表示，台鐵將全力以赴，台鐵票證系統更改是很重要時機點，他也跟台鐵談，台鐵承諾6月會完成。

王國材強調，通勤月票3年計畫，減輕通勤族負擔或減少壅塞，目標3年內也就是114年12月將移轉5%私人運具到公共運輸，若是好的政策，未來也很難收回來，因此3年後政策會繼續下去。

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