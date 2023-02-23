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快訊／高雄通勤月票方案出爐！市區運具搭到飽399　南高屏999

▲▼岡山,高雄捷運紅線南岡山站,樂購廣場,商圈,高雄醫學院岡山分院。（圖／記者姜國輝攝）

▲高雄通勤月票方案出爐，市區搭到飽只要399元。（圖／記者姜國輝攝）

記者許宥孺／高雄報導

行政院會今（23日）通過「中央促進公共運輸使用方案」，高雄市政府宣布，南高屏城際通勤月票將定價999元，高雄市區通勤月票降價至399元。

市長陳其邁今日上午列席行政院會時表示，照顧所有國民，必須落實交通平權、縮短城鄉差距，特別是北北基桃的長程運輸費用，都由中央來補助，每年高達56億元之多，對中南部情何以堪，因此在擴大運輸公共距離的情況下，必須考慮到城鄉跟南北差距，不然所謂的1200元月票，對中南部民眾難以有感，恐怕淪為看得到、吃不到。

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至於南高屏月票999元優惠方案，也在會中獲得台南市府與屏東縣府的支持，陳其邁更感謝行政院長陳建仁全力支持，除了都會區，其他縣市提供不同的優惠方案，並且將另開專案計畫，補助中南部的交通網建置。

▲▼高雄通勤月票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄公共運輸配套規劃5目標。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

為了達到落實交通平權、縮短南北差距，陳其邁宣布，未來高雄市公共運輸配套規劃設立5大目標：減輕通勤族負擔(高雄市區通勤月票399元、南高屏通勤月票999元)，公車加速電動化(5年增加900輛、電動車比例達90%)、公車路線捷運化(路線達280條、加密幹線公車至少10分鐘內一班)，城鄉票價一致化(公路客運以公車收費、減輕民眾負擔-補貼1.2億元)，減碳達標高雄再回饋(每年減碳量達種350棵樹-6噸，享市府再回饋)。

▲▼高雄通勤月票。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市區通勤月票將由1250元降價至每月399元，高雄市民可以用399元票價享受無限次使用高雄市境內捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車等。尤其在公車部分，包含原公路客運移撥路線，大幅降低旗美9區及北高雄民眾通勤負擔。

交通局指出，在南高屏城際通勤月票方面，高雄市已經與台南市及屏東縣達成共識，將共同推動每月999元月票，使用範圍將涵蓋高雄捷運、公車、輕軌、渡輪、台南公車、屏東公車、台南-屏東區域內公路(含國道)客運、台南屏東區間臺鐵及高南屏區域內公共自行車，造福廣大的高南屏都會區通勤通學民眾，可望吸引汽機車使用者移轉使用公共交通工具。

交通局表示，「公車加速電動化」方面，會加速市區公車全面電動化及加碼補助，於5年內汰換900輛，作為捷運先導及公車加密，2027年3家業者達成全電動化目標。「公車路線捷運化」則新闢捷運先導公車及幹線公車加密，2027年公車路線將增加至280條，幹線公車服務班距將縮減至10分鐘行駛。「城鄉票價一致化」會將偏鄉客運路線計費方式改為與市區一致，每段票12元，減輕偏鄉民眾交通負擔。

▲▼高雄通勤月票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄通勤月票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄通勤月票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄通勤月票。（圖／記者許宥孺翻攝）

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