車禍死亡攀升5.2%！甩行人地獄汙名　交部推「行人、高齡友善區」

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(23)日公布111年1至11月道路交通事故，其中車禍事故33萬8,375件，造成2,812人死亡、449,718人受傷，比110年同期增加5.3%及17,036件、增加5.2%和138人死亡，受傷也增加22,443人。交通部長王國材表示，未來將推動行人和高齡者友善示範區，做好後將可複製，改善行人地獄問題。

另交通部首度揭露扣除自然死人數，110年扣除後數字為2,693人，未扣除前為2,962人，未來將真實呈現道路交通事故死亡人數。

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根據統計，目前交通事故最主要死亡族群為機車及高齡者，機車佔全體死亡人數6成4、高齡者約佔4成1，其中111年1到11月機車事故死亡人數1,786人，較110年同期增加152人、9.3%；高齡者死亡人數1,151人，較110年同期增加125人、12.2%；酒駕防制略有成效，死亡人數為252人，較110年同期減少32人、11.3%。

交通部分析，機車事故死亡與110年同期比較，以成年人及高齡者二個年齡層最多，成年人增加68人，高齡者增加91人，但每十萬人則以高齡者死亡15.96人、年輕人死亡12.77人較高。

交通部長王國材表示，交通事故死亡比前年增加138人，其中機車死亡增加152人，高齡者死亡增加125人，酒駕事故則減少32人，顯示酒駕防制效果比較明顯，機車和高齡者死亡還是比較高。

此外，30日死亡人數較110年同期增加最多5縣市，累計增加高達193人，分別為彰化增57人、新北增50人、高雄增47人、台中增20人、竹縣增19人。機車死亡部分，增加較多為彰化增加47人、新北增40人、台中增20人、高雄增16人、南投增14人、台南增14人。另外高齡者部分，死亡增加較多之縣市，分別為新北、台中、高雄、彰化、台南。

交通部表示，108年以前道路交通事故統計採計24小時內死亡人數，為與國際接軌，改採計30日內死亡人數，然而交通部公布之數據，道路交通事故30日內死亡人數並未扣除自然死人數，參考其他國家作法，美、英、紐、澳、加、德、法等西方主要國家進行道路交通事故統計皆將自然死扣除，故我國未來擬扣除自然死，以真實呈現數據。

王國材指出，過去一開始用24小時內死亡計算交通死亡人數，超過24小時死亡就不納入計算，因此改30日內死亡，但發現跟國外包括英國、紐澳、德國、法國案例，可能發生輕車禍，但30日內心臟病發或癌症死亡，就算自然死亡，但過去台灣會列為交通事故死亡，死亡人數將有250人左右之差，衛福部每年7月才會有扣除自然死亡人數，每年會有250到300人差距。

針對台灣有行人地獄汙名，交通部也推動人行空間改善和交通文化形塑，王國材表示，過去談台灣是行人地獄，交通部對此也開很多次會議，成立個行人專案小組專門處理這件事，將會推動行人和高齡友善區，會找一個路段或一個區域，針對行人狀況和改善狀況做個比較改善，並檢視行人安全有無保障，一個縣市示範區做好後，未來就可複製，把應該有的空間和對行人尊重做好，是行人專案中重要部分。