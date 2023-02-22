藍營區黨部關門　秦慧珠批「整天吵選立委」：有誰關心黨工失業？

▲國民黨區黨部關門。（圖／翻攝自Facebook／秦慧珠）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨台北市議員徐巧芯喊話「只是希望有個公平的初選」，秦慧珠22日質疑，國民黨松山信義區黨部將關門大吉，當大家吵著要去選立委，要求「公平的初選機制」，呼籲黨部趕快擬訂初選辦法時，國民黨的戰將們，可有人關台北市黨部主委黃呂錦茹請辭、區黨部關門、黨工無薪水可發，已陸續失業的情況？

秦慧珠今日透過臉書發文指出，她被國民黨松山信義區黨部的終身義工告知，「區黨部明天要關門了，不再有人來上班，因為市黨部過完年後就不再發薪水，所以專職黨工不來上班。黨工不來，義工來也辦不了事，松山信義區黨部正式宣告關門大吉！」

秦慧珠表示，國民黨黨產在民進黨執政後陸續被沒收、凍結，黨中央和各縣市黨部都很拮据，黨中央對台北市黨部的支持，只有付書記長和一名組長兩個人的薪水，以及每個月12萬元的業務費。但這些錢卻遠不夠支撐六個區黨部的房租、人事費、業務費，以及市黨部另外自聘的工作人員薪水。

秦慧珠透露，她聽說，市區兩級黨部光人事費一個月就要50多萬，各區黨部房租也要10多萬，合計一年要70萬，再加上其他業務費和選舉年的選務、活動經費等等，平均一年要1千萬，選舉年甚至要2千萬才能因應。而這些錢黨中央是不管的，都要由市黨部主委自己想辦法。然而，不只台北市黨部，其他縣市也一樣，因此常有些縣市找不到人當主委。

秦慧珠說明，國民黨市黨部主委黃呂錦茹早就遞了辭呈，過完春節就沒來上班了，他們打電話給主委，也常找不到人。黃呂錦茹在前國民黨主席吳敦義任內參選台北市黨部主委獲勝，之後數度請辭打包回家，主席從吳敦義到朱立倫都不斷的慰留，而她也一次次再扛起責任，個人承擔市區兩級黨部的所有費用。

「黃呂主委說她不喜歡對外募款欠別人人情，這些錢都是她自己負擔的。」秦慧珠表示，但再有人財力的人，恐怕也填不滿市區兩級黨部的無底洞，所以黃呂錦茹在輔選完九合一大選，以及北松山中山區的立委補選後就決定不做了，上簽呈請辭，過完年後就沒再上班。而黨部黨工因為沒有薪水和業務費，只能將區黨部關閉，市黨部則勉強維持中。

秦慧珠指出，黃呂錦茹曾經推薦好幾位主委人選給黨中央，但朱立倫通通不同意，也一再慰留她，昨天甚至帶著太太一起請黃呂錦茹吃飯，希望她能再回任。不過，由於今年又是選舉年，一年又得花費兩千萬的預算，秦慧珠坦言，「這大概只有『聖人』才能夠無私的拿錢出來奉獻給黨部。」

秦慧珠強調，當大家吵著要去選立委，要求「公平的初選機制」，呼籲黨部趕快擬訂初選辦法時，國民黨的戰將們，可有人關心台北市黨部主委請辭、區黨部關門、黨工無薪水可發，已陸續失業的情況？秦慧珠表示，目前她已請了一位市黨部黨工當黨團助理，因為黨團助理剛好離職。但其他失業黨工與已關門的區黨部，恐怕還需要大家一起來關心幫忙。