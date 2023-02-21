徐巧芯寫給秦慧珠的公開信！　喊話「不是仇人」只想要公平初選

▲徐巧芯、秦慧珠。（圖／記者黃軍瑋、屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯率先喊出世代交替，表態投入黨內立委初選，由於她動作頻頻，也遭到黨內部分人士不滿。她今（21）日晚間也在臉書寫了一封給同黨資深議員秦慧珠，喊話「我們不是仇人，只是希望有個公平的初選」。

針對近日傳出的「大局條款」，秦慧珠表示，國民黨內本來就有初選機制，「大家不要哭、不要吵、不要鬧，遵守黨內辦法就好。但如今黨中央就算有『大局條款』，也擋不住想落跑的議員，想跑的人一哭二鬧三上吊，朱立倫就頭昏了，現在就是有人又哭又鬧的啊。」此番言論遭外界猜測是在暗指徐巧芯。

對此，徐巧芯也透過臉書寫了一封信給秦慧珠。她表示，最近看到秦慧珠在節目上多次針對她進行激烈的言詞攻擊，除了過去的「沒水準」、「吵鬧小雞」以外，今天甚至暗指她現在在演「上吊」，她認為，這個字眼之重，確實令她有點驚訝了。她坦言，有時候，「自己人，最傷人」，並強調「我們不是仇人」，她只是希望有個公平的初選，「真的有必要這樣詛咒我嗎？」，她感嘆，說好的大家要團結，黨內不要互打，但最後只是她單方面的受到言語羞辱，這真的是團結嗎？

徐巧芯指出，其實她已經表達過很多善意，不管是平常在地方碰頭的時候，又或者是媒體受訪的時候，她知道她們是同一個選區的，都是國民黨的，所以她從來不口出惡言，「不對同黨的踩紅線，是我這次參加立委初選的原則」她提到，說起來，秦慧珠也當過立委了，1998年的時候，秦慧珠那時才43歲，也很年輕，後來秦慧珠轉任議員，甚至也挑戰過同黨立委費鴻泰，當時是立委的秦慧珠也沒拿過落跑兩個字放在自己身上，不是嗎？

徐巧芯直言，「我不知道在25年以後的今天，您會不會想起當初年輕時的自己打拚的模樣？您會不會想到，或許今天的徐巧芯，就如同多年前的秦慧珠一樣，在政治的路上義無反顧的向前衝鋒？我們或許沒有那麼不一樣啊。」她感嘆，還是，時間真的會改變一個人，就像有的女人在當太太的時候被欺負，以後成為婆婆以後也用同樣的方式欺負媳婦？她也喊話，「我們不能停止這個負面的循環，好好的一起來監督民進黨嗎？」

徐巧芯也再度重申這次參與國民黨初選的想法，就是跟費鴻泰比賽誰比較有監督民進黨的能力，爭取選區民眾的支持，她相信良性的競爭可以讓國民黨變得更強，更有機會在2024下架民進黨，她現在與未來都會很努力的往這個方向前進。

徐巧芯最後感性表示，如果可以，她會放下前面秦慧珠對她所有攻擊的的不理解，絕不計較。她喊話，「我們不要互相攻擊，而是互相愛護對方，就像我一開始說的，我很愛您，您是我們的好書記長」她強調，既然以前沒有對秦慧珠口出惡言，以後自然也不會，她雖不信論資排輩那套，但她認為人應該要互相尊重，「相信虛長我幾歲的您應該可以理解吧！」