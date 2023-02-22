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交友軟體滑到爸爸「半裸秀肌肉」！女大生腦袋秒當機：在家很恩愛

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲女大生玩交友軟體，意外看到父親也在上面徵友，甚至還露出肌肉照。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／柯振中報導

現代人生活忙碌，加上網路變得發達，不少人喜歡透過交友軟體尋找另一半。不過，一名女大生日前下載交友軟體來玩，沒想到意外看見父親也在上面徵友，甚至還看到爸爸秀出上半身的肌肉，頓時腦袋一片空白，同時又想到父母在家的恩愛模樣，讓她十分傻眼，感到又氣又好笑。

這名女大生在「Zuvio論壇」分享，父母平常在家中表現得十分恩愛，且因為2人都有運動習慣，身材保持得相當不錯，看起來也相當年輕。

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不過，女大生近日心血來潮，下載了交友軟體，沒想到意外在配對過程中與爸爸配對上，對方甚至還放上健身有成的肌肉照，讓她腦中頓時一片空白。

▼女大生玩交友軟體，意外看到父親也在上面徵友。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

女大生表示，雖然爸爸在個人介紹當中寫著「已婚」，但她仍對下載交友軟體的目的存疑，於是截圖跑去質問對方。爸爸聽完以後則回應，因為媽媽與舞蹈老師相處融洽，為了讓對方吃醋，才會去下載來玩、虧個妹仔，並沒有跟女生私約出門。

後來爸爸還給了1萬元封口費，甚至要求女大生不要玩交友軟體，上面的人都十分危險。女大生聽完爸爸的勸告以後，頓時感覺哭笑不得，覺得又氣又好笑，但也不曉得該說什麼。

貼文曝光後，則有網友勸說，「一萬收下來，其他別管了」、「年輕的比較補身體。」對此，女大生則回應，已將封口費確實收入口袋當中，至於爸爸要做什麼，她也無法過問，「他要約妹子就去吧！」

 
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