女大生應聘清潔員被勸退！人資「暖喊1句」　網讚翻：遇到好人了

▲女大生應聘清潔員被勸退。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸安徽省六安市一名大學生近日應聘保潔人員時，被人資勸說「不要自暴自棄」，引起廣泛關注。雙方聊天紀錄顯示，HR一邊鼓勵大學生不要自暴自棄，「要堅信辦法總比困難多，加油」，一邊建議對方堅持嘗試尋找其他工作，並稱「崗位我司可以提供，但我不建議您做這份工作，可以試試其他文職類的崗位」。

根據《九派新聞》報導，當事人高同學透露，自己最近在找實習工作，但在投了近一週的簡歷後，結果並不理想，「我學的是計算機，最近在找實習，在各種招聘軟件上投了近百份簡歷，但HR基本都是已讀不回，或者是被直接告知不需要。」

▲人資的暖心鼓勵。（圖／翻攝自微博）

高同學表示，因為缺乏經驗和技術，她有點自暴自棄，「我就想去做清潔工作好了，先做著，以後再去學習其他的。」高同學還說，沒想到這個HR會跟她說這麽多暖心的話，給了自己很大的力量，「我會盡量去找一些計算機行業的工作。」

對此，網友們紛紛點讚，並評論道「這個HR真的是太好了」、「加油，不要放棄，一定可以找到工作的」、「暖心」、「這是一個正常的現象，但如果我們遇到這種情況，可能會有更大的麻煩，所以還是應該積極向上的去解決問題」、「遇到好人了，不要辜負了這份好意，不要忘了以後也做個好人」。

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