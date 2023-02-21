正妹結識男網友約K歌喝酒　慘遭迷姦2次…21天後他離奇死亡

▲北部1名正妹交友網站認識汪姓男子並相約唱歌，豈料汪男竟要求正妹服FM2性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名妙齡正妹指控，去年10月透過交友軟體「探探」結識汪姓男子，並受邀到某KTV飲酒唱歌，酒醉後汪男開車載她返家，竟要求服用藥效強烈安眠藥FM2後性侵，隔天汪男見藥效未退，再次伸出魔手得逞。正妹難過提告，但汪男隔月死亡，士林地檢署日前偵結，依刑事訴訟法規定，予以不起訴。

正妹小琪（化名）指控，2022年10月16日透過交友軟體「探探」認識年約30歲汪男，汪男熱情邀約外出唱歌，雙方當晚與小琪另名友人「賴邦」一起到林口區超級巨星KTV喝酒唱歌。

期間，汪男見小琪不勝酒力，假好心開車載小琪返回住家，並要求服用含有鎮定安眠劑FM2，小琪迷迷糊糊服用後，慘遭汪男性侵，隔日10時許，小琪雖清醒但藥效仍未退，汪男見她無法抵抗，再次伸出魔爪侵犯得逞。

小琪事後難過報警提告，全案則被警方依妨害性自主罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

但離奇的事，汪男在侵犯小琪21天後死亡，檢方經查戶政資料所示確定汪男於11月6日死亡，依刑事訴訟法第252條第6款，被告死亡者，應為不起訴處分，全案就此結束。而汪男欠數筆債務，遭債權人聲請支付命令官司，也因死亡裁定駁回。