如何讓12星座愛上你？ 專家曝追求攻略...「這些人」適合交友軟體

▲專家曝「追求12星座」的方法。（示意圖／pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

今（14）天是西洋情人節，在這一年一度的重大節日，適合情侶們大大放閃宣告愛情，而對於單身者來說，如果有機會來場勇氣告白，或許能夠就此脫單。星座專家白瑜就分享「如何讓12星座愛上自己」的方法，並點名6星座「適合使用交友軟體」。

白瑜在臉書發文寫下愛情觀，「不是在一起的都叫愛情，有誠意的愛，會花時間了解你、觀察你的表現、詢問你的喜好、關心你的心情。」她提醒，如果因為幾句情話、幾則訊息就感動到不行，「這樣的交付跟比賽一樣，越急越容易輸；越急著在一起越容易不耐煩地分開。」她認為「愛情，慢慢來是一種誠意，想好好的愛，會想了解你、了解關於你的一切。」

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至於單身的人，白瑜也寫下「12星座追求攻略」：

● 如何讓12星座愛上你？

土象（摩羯、金牛、處女）讓他另眼相看、為他洗手作羹湯。

風象（水瓶、雙子、天秤）當到處吃得開的神秘優雅人士。

火象（牡羊、獅子、射手）沒有你我也可以活很好，讓你心癢癢。

水象（雙魚、巨蟹、天蠍）變身啦啦隊崇拜他，只為他公轉。

● 適合用交友軟體交到朋友的星座：

第一名：天秤座、金牛座－戀愛撒網型。

第二名：水瓶座、處女座－害怕寂寞型。

第三名：雙子座、射手座－好奇嚐鮮型。

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