日三菱重工造船廠氣爆！工人疑焊接「自衛隊船艦」引爆　送院不治

▲男子受傷後被送往醫院搶救，但仍於1個半小時後不治身亡。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本三菱重工業位於長崎市的造船廠22日上午發生氣爆，導致1名男性工人重傷，同時失去意識，送院搶救後不治身亡。警消接獲通報後，一共派出10台車輛到場。目前有消息傳出爆炸原因可能是塗裝材料引燃導致，不過警方仍要深入調查具體氣爆原因。

根據《日本放送協會》報導，警消22日上午11時半左右接獲通報稱，位於長崎市東立神町的三菱重工業造船廠發生氣爆，有1人遭到波及。警方表示，該起事故造成1名男性作業人員重傷且失去意識。而消防人員則指出，傷患為50多歲男性。

男子隨即被送往醫院搶救，但仍於1個半小時後搶救無效身亡。事發後，造船廠周遭集結了10台警消車輛，有關當局仍在現場確認事發狀況。警方初步判斷，氣爆原因為塗裝材料引燃導致爆炸，而在事故現場也發現了氣瓶，不過仍需近一步調查。

三菱重工業公關部回應，發生氣爆的工廠是負責製造海上自衛隊船艦的造船廠，而死者當時正在進行組裝船隻的焊接作業。

住在造船廠附近的70歲女性指出，氣爆發生時，自己正在家中做午餐，沒想到突然聽到一聲巨響，後來出門查看情況時，就看到消防車與警察疾駛而過。她回想道，「這也是第一次在家中就能聽到如此巨大的爆炸聲，真的嚇了好大一跳。」