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陳椒華指控台南學甲壘球場弊案　地方人士：搞不清楚狀況炒聲量

▲▼學甲掩埋場整地復育工程內容。（圖／台南市府提供）

▲學甲掩埋場整地復育工程內容。（圖／台南市府提供）

記者陶本和／台北報導

時代力量立委陳椒華22日召開記者會，質疑台南學甲一處壘球場是弊案、有大秘寶。對此，學甲在地人士痛批陳椒華根本搞不清楚狀況，刻意混淆事實只為自己的政治利益炒聲量；而台南市府環保局也表示，發包及施工使用材料，完全依照行政院環境保護署再利用規定進行，並全程監督廠商依設計圖說完成。

環保局局長許仁澤表示，本案全程皆依設計圖施工，在既有垃圾層覆土上使用 50 公分合法，而且可再利用於掩埋場的粒料焚化再生粒料及玻璃砂，最上層披覆 5 公分的紅磚土或良質土，完工後依契約規定進行竣工確認及驗收。

環保局表示，學甲垃圾衛生掩埋場位於學甲區秀昌里，面積 4.5 公頃，在地民意希望將已封閉之學甲掩埋場作為休閒遊憩使用，經討論溝通後，將學甲掩埋場部分區域設置簡易型練習壘球場，編列預算進行此工程，並依垃圾焚化廠底渣再利用管理方式掩埋場復育過程可以整地、植生綠化或規劃為公園、運動場、休憩設施或其他用途歡迎民眾認養使用。

針對陳椒華的指控，地方人士指出，該處簡易壘球場，前身就是掩埋場，是在地方希望能夠活化使用的前提下，向市府爭取改建為運動設施；市府環保局也在確認場地狀況合乎標準，且沒有安全疑慮的情況下，編列預算改建。

地方人士說，陳椒華的記者會，刻意顛倒前因後果，把「掩埋場活化為壘球場」扭曲成「壘球場蓋完後有掩埋廢棄物」，完全是牛頭不對馬嘴，就是要誤導不知情的人士。

地方人士指出，陳椒華另一個惡意的地方，是指控壘球場不合體育署規範，該處掩埋場的既有大小，本來就不足以做為可舉辦賽事的壘球場，因此才會在地方和市府的協調下，決議改成簡易型的球場，讓喜歡運動的民眾有一個可以活動筋骨的場地。

地方人士說，儘管壘球場先天的尺寸範圍無法當正式球場使用，但局處施工的時候依然以安全考量優先，去除表層的雜質、整地、鋪上5公分的紅土，讓民眾可以放心使用，可是這樣的用心卻被陳椒華說成容易造成人員受傷，真的是相當惡質。

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