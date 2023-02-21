快訊／民進黨團：普發現金6000元最快4月實施　時程推估一次看

▲民進黨團舉行「全民共享經濟成果，減負擔、顧弱勢、穩民生」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，明定特別預算經費上限為新台幣3800億元，適用項目納入普發現金、挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司。民進黨團幹事長鄭運鵬說明，朝野黨團已達成共識，3月3日邀請行政院長陳建仁報告特別預算案，估院會可於4月10日當周處理，「相信4月的時候，普發現金6000元就可以來實施」。

民進黨團今天上午在立法院會後舉行「全民共享經濟成果，減負擔、顧弱勢、穩民生」記者會，鄭運鵬、黨團書記長吳琪銘、立委王美惠、湯蕙禎、羅美玲、鍾佳濱等人與會。

鄭運鵬表示，經歷了過年期間及1個月的冷凍期，雖然各黨團對於特別預算適用項目有所不同，但大方向趨於一致，民進黨團感謝各黨團這段時間的努力。他說，今天表決過程堪稱平和，全民共享經濟成果的3800億，將用於普發現金、照顧弱勢、補助疫後中小企業轉型等項目，未來將嚴格審查特別預算案。

對於特別預算案審議時程，鄭運鵬說明，各黨團已經達成共識，將於3月3日邀請陳建仁報告特別預算案並備質詢，3月6日當周委員會即可開始審查，委員會審查完畢後送到院會，以1個月的冷凍期計算，估最快將在4月10日當周進入到院會處理，相信行政院都已經準備好了，相信4月就能實施普發現金6000元。

鄭運鵬呼籲在野黨團說，《疫後特別條例》將10個項目都羅列了，特別預算案應只有總額3800億的分配，盼讓全民最快分享經濟成果，不要有1個月冷凍期，如果在野黨願意配合，對執政黨來說當然是越快越好。他推估，若3月6日初審當天就把預算案送出委員會，3月7日程序委員會排入議程，院會3月10日即可三讀，「但是這麼快不太容易」。

《疫後特別條例》三讀條文規定，特別預算的10項適用項目包括：普發現金、挹注勞健保及台電、減輕居住負擔及提高居住品質、擴大公共運輸補貼、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、推動產業及中小企業升級轉型、加速擴大吸引國際觀光客、強化農業基礎設施、減輕就學貸款人的負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業。