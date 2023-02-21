立院表決大戰開打！　《疫後特別條例》今拚三讀

記者呂晏慈／台北報導

立法院會21日上午處理攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，由於朝野針對4關鍵條文仍無共識，將上演表決大戰。民進黨立委劉世芳在廣泛討論階段說，立法除了普發現金，也加入讓百工百業重新站穩腳步的項目；國民黨團總召曾銘宗說，樂見民進黨團修正動議刪除行政院版草案「空白授權」的條文。

▲藍綠立委分別舉起「反對」、「贊成」手舉牌表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委劉世芳說，大家都知道不患寡而患不均，各黨團都知道要照顧全民及弱勢族群，《疫後特別條例》草案終於即將進入三讀程序，但仍有4條文需要表決。她說，此次立法是因為疫情大爆發影響人民正常生活，2020年開始行政院陸續推出三倍券、五倍券，希望藉此刺激經濟，但疫後復甦之路受到烏俄戰爭影響，仍然充滿挑戰及變數，盼透過立法普發現金，也加入讓百工百業重新站穩腳步的項目，執政黨在立法過程普納在野黨及各行業的聲音，希望全民早日共享。

曾銘宗表示，國民黨團支持比照新加坡、香港發現金1萬元，因為連兩年稅收超徵，不需舉債就能普發現金，加上物價飛漲、民眾薪資非常低，政府必須提早面對，振興經濟並照顧市井小民。他說，國民黨團反對行政院版草案「得視經濟情勢分期編列預算」的空白授權，樂見民進黨團修正動議刪除該條文。

民眾黨立委張其祿則說，去年稅收超徵是「機會財」，應該把錢花在刀口上，減輕過去沈重的財政負擔，償還潛藏的負債，包括撥補勞健保基金虧損。他提醒，政府過去編列大量的特別預算，這次不該讓錢變成大撒幣、打水漂卻無財政紀律。

時代力量黨團總召邱顯智強調，時力黨團反對普發現金不排富，政府應該進行財富重分配，優先照顧社會上較脆弱的群體，特別預算應該只有在非常嚴格、特殊的情況下才能編列，要有正當性應納入排富條款，「根本不需要照顧的人，不該用這種大撒幣的方式，把錢撒出去就好」。他還說，馬政府在執政末期就是大撒幣，「大撒幣如果有用的話，國民黨就不會垮台，讓民進黨有上台的機會了嘛！」

針對需表決的4條保留條文，民進黨團已提出修正動議，在最具爭議的適用項目條文部分，刪除在野黨團質疑是空白授權的「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，並增加「減輕就學貸款人之負擔」、「擴大藝文消費及振興藝文產業」兩個項目，可望補貼全台73萬名就學貸款人1年還款本金及利息，以及18歲至21歲每人發放1200點成年禮金，可用在看展覽、買書、看國片等，估將有90萬人受惠。

此外，在經費上限部分，民進黨團版本明定所需經費上限為3800億元，並刪除行政院版「得視經濟情勢分期編列預算」、「舉債額度不受《公共債務法》第五條第七項的限制」等內容；至於特別預算施行期間方面，民進黨團版本也刪除院版「施行期間屆滿，得經立法院同意延長之」的規定。

▲立法院院會表決大戰即將開打。（圖／記者屠惠剛攝）