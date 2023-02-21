快訊／立院三讀《疫後特別條例》　將普發現金6000元

記者呂晏慈／台北報導

立法院會21日三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，明定特別預算經費上限為新台幣3800億元，適用項目除了普發現金、減輕就學貸款、振興藝文產業外，也將挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司，施行期間至2025年12月31日。

▲立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會今天針對4條保留條文上演表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院會今天上午歷經將近兩個小時的表決大戰，終於三讀《疫後特別條例》，立法院副院長蔡其昌敲槌前，朝野立委紛紛舉起手舉牌在議場中央合影留念，國民黨立委們更高舉手舉牌，高呼「發現金1萬塊」訴求。

三讀條文明定，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，特制定《疫後特別條例》，所需經費上限為3800億元，施行期間至2025年12月31日止。

根據三讀條文規定，特別預算的10項適用項目包括：普發現金、挹注勞健保及台電、減輕居住負擔及提高居住品質、擴大公共運輸補貼、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、推動產業及中小企業升級轉型、加速擴大吸引國際觀光客、強化農業基礎設施、減輕就學貸款人的負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業。

▲藍綠立委分別舉起「反對」、「贊成」手舉牌表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委傅崐萁在議場中央拍照留念。（圖／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰（右）在表決開始前拉著柯建銘（左）小聲談話「咬耳朵」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰（右）作勢與柯建銘（左）合照，但柯拿起手機忙著講電話。（圖／記者屠惠剛攝）