護海公投領銜人公開基隆市府1公文　「最害怕公投的是他」

▲協和發電廠。（資料照／記者林振民攝）

記者蘇晏男／台北報導

台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接受站（四接），民間組「守護外木山行動小組」發起「基隆護海公投」，然而內政部2022年12月向基隆市府表示此公投為「非地方自治事項」。公投領銜提案人王醒之今（22日）記者會中，公開一份2020年公文，顯示基隆市府早已原則上同意台電開發。時代力量立委陳椒華表示，公民投票是實踐直接民主的方式，當時的基隆市府與內政部此舉形同「沒收公投」。

2022年「基隆護海公投」第一階段提案人數達標後，同年6月17日送件基隆市府，時任基隆市長林右昌至8月18日報請行政院認定，而內政部12月16日函覆基隆市政府，認定此公投為「非地方自治事項」。

對此，陳椒華、民眾黨立委邱臣遠、賴香伶，偕同王醒之等人，舉辦「中央怕公投？基隆要公投！」記者會。王醒之指出，這個公投前前後後在行政程序中遭惡意拖延長達半年，應該是公民投票法施行以來審議最久的案例，然而九合一大選後，林右昌高升內政部長，竟於日前大玩文字遊戲，公開表示市長任內沒有同意四接。

但王醒之於記者會上出示一份基隆市府函送台電的公文，指出早於2020年9月24日，林右昌就已經瞞著基隆人發文台電表示「原則同意開發事項」。

王醒之說，基隆護海公投主文僅48個字：「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」明明白白就是地方自治事項，就是基隆市民要求基隆市政府針對填海造地Say No罷了，提案從未反對協和電廠更新改建。但從林右昌「市長」到林右昌「部長」，都把公投玩弄於股掌之間，說到最後其實最害怕公投的就是他。

▲王醒之公開基隆市府2020年函送台電的公文。（圖／守護外木山行動小組提供）

陳椒華指出，過去幾年來，她看見台灣各地在推動能源轉型過程中，因為不夠嚴謹的開發過程，帶來許多對在地環境和生態的破壞，從前年底中油的三接爭議，到如今台電的四接填海造地爭議不斷，更大大增加了台灣在推動能源轉型上的成本。

陳椒華說，公民投票是實踐直接民主的方式，當時的基隆市府與內政部此舉形同「沒收公投」，扼殺地方民眾透過公投表達守護地方生態與航港產業的聲音。落實能源轉型與在地環境保護，從來就不是必須做極端選擇的零和遊戲，民間團體也早已提出許多四接替代方案，呼籲林右昌，不能市長卸任就拍拍屁股離開、罔顧基隆民意。

邱臣遠表示，基隆四接填海造陸，牽涉「海洋環境保育」、「基隆港永續發展」、「程序正義」的三個問題，而依台電規劃，協和接收站僅是過渡性質，只使用約20年，卻要對海洋生態環境及基隆港做永久破壞，非常令人不解。

邱臣遠認為，林右昌高升內政部長後卻直接沒收地方公投，實在非常對不起基隆市民，呼籲台電公司應該要認真思考是否有更可行的替代方案，而非「與民爭利、與海洋爭地」，政府更應該要比照三接，讓基隆市民公投決定是否接受在地方填海造陸興建四接。

賴香伶表示，台電應該要提出完整環境影響評估，各方對於四接案的海域生態衝擊、基隆港存續仍有諸多疑慮，台電應在環評中完整說明。