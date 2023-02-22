游淑慧曝監委把人民「拒於門外」　嘆這景象出現在民主國家真可悲

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧22日貼出多張照片，畫面中是監委調查大湖公園要不要開放獨木舟活動的現場，她大嘆，現場警察人數一對一盯著里民，國家的監委出巡和總統一樣，不讓人民靠近，把人民的意見拒之於門外，「這一幕時常在號稱民主國家的台灣出現，真的很可悲。」

游淑慧表示，這不就是監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動的現場，監委調查這個議題已經很瞎，現場這種場面更扯，「為何不讓四方有對話討論的機會？」她批評，警察的體力和時間都浪費在保護大官不被驚擾，而和他們生活環境相關的議題，卻連進入旁聽或發表意見都不許，她不禁質疑，「那您們來幹嘛啊？擺出官威嗎？」

「里長是暴民嗎？里民是刁民嗎？」，游淑慧大嘆，這一幕時常在號稱民主國家的台灣出現，真的很可悲。她強調，監察委員的角色，是監督公務員的怠惰失職，聽取人民的陳情聲音，但這個國家的監察委員出巡和總統一樣，不讓人民靠近，把人民的意見拒之於門外。

她更喊話，為什麼不調查缺蛋問題、為什麼不調查台電巨額虧損問題、為什麼不調查陳宗彥事件涉及吃案洩資問題？

▲監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動現場。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動現場。（圖／翻攝自游淑慧臉書）