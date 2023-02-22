　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧曝監委把人民「拒於門外」　嘆這景象出現在民主國家真可悲

▲▼游淑慧自曝已好幾個月沒繳房租。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧22日貼出多張照片，畫面中是監委調查大湖公園要不要開放獨木舟活動的現場，她大嘆，現場警察人數一對一盯著里民，國家的監委出巡和總統一樣，不讓人民靠近，把人民的意見拒之於門外，「這一幕時常在號稱民主國家的台灣出現，真的很可悲。」

游淑慧表示，這不就是監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動的現場，監委調查這個議題已經很瞎，現場這種場面更扯，「為何不讓四方有對話討論的機會？」她批評，警察的體力和時間都浪費在保護大官不被驚擾，而和他們生活環境相關的議題，卻連進入旁聽或發表意見都不許，她不禁質疑，「那您們來幹嘛啊？擺出官威嗎？」

「里長是暴民嗎？里民是刁民嗎？」，游淑慧大嘆，這一幕時常在號稱民主國家的台灣出現，真的很可悲。她強調，監察委員的角色，是監督公務員的怠惰失職，聽取人民的陳情聲音，但這個國家的監察委員出巡和總統一樣，不讓人民靠近，把人民的意見拒之於門外。

她更喊話，為什麼不調查缺蛋問題、為什麼不調查台電巨額虧損問題、為什麼不調查陳宗彥事件涉及吃案洩資問題？

▲▼監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動現場。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動現場。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲▼監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動現場。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲監察委員調查大湖公園要不要開放獨木舟活動現場。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

ET快訊
快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　起落架、螺旋槳損傷
抽6.2萬紅包！這檔將公開申購　報酬率衝破30%
快訊／抓到了！遭轟6槍棄車逃　桃園落網
史上最強！新娘爸致詞笑翻　「我是今天在場最不快樂的父親」
神秘女角頭「抓豬仔」手法曝　1人200萬賣到柬埔寨
餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文：不說話沒人把你當啞巴

民進黨2024總統人選4／12出爐！　立委名單5月拍板

「從沒聽過大局條款」　連勝文：不用為了不存在的事情去吵

他曾2度酒駕仍獲張善政力挺　名嘴看兩人經驗大酸：合理！

藍高層放話將徵召侯友宜選總統？　連勝文：沒聽到任何時程討論

他推3800億搶救少子化「一胎補百萬」　轟綠拉布條「邀功」：卑劣

台海戰爭風險上升　民眾黨團：向美方爭取新購武器儘早交付

民進黨團列缺蛋3原因　「狀況比農委會預期的更嚴重」

游淑慧曝監委把人民「拒於門外」　嘆這景象出現在民主國家真可悲

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文：不說話沒人把你當啞巴

民進黨2024總統人選4／12出爐！　立委名單5月拍板

「從沒聽過大局條款」　連勝文：不用為了不存在的事情去吵

他曾2度酒駕仍獲張善政力挺　名嘴看兩人經驗大酸：合理！

藍高層放話將徵召侯友宜選總統？　連勝文：沒聽到任何時程討論

他推3800億搶救少子化「一胎補百萬」　轟綠拉布條「邀功」：卑劣

台海戰爭風險上升　民眾黨團：向美方爭取新購武器儘早交付

民進黨團列缺蛋3原因　「狀況比農委會預期的更嚴重」

游淑慧曝監委把人民「拒於門外」　嘆這景象出現在民主國家真可悲

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

支持代理教師全年聘期　台東縣自今年8月起推行

清淨海連兩日熔斷　終於被列注意股

女歌手開唱「耳機突爆音」痛到尖叫扯掉！下台險暈倒…發高燒送醫

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文：不說話沒人把你當啞巴

太想台灣味　鍾欣怡美國點排骨飯「一看單價嚇傻」：不要算你會怕

差一點不保2！　今年經濟成長率下修至2.12％

李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻

設局灌醉嫌犯妻子！警「趁她癱軟」強拖上車侵犯　尪衝進摩鐵救人

貓熊丫丫傳在美受虐　陸網友留言請命「接回祖國！」

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

蔡正元揭美「毀滅台灣計畫」　外交部駁斥

全台「蛋蛋危機」！陳吉仲道歉

台美重大突破！　吳釗燮進華府地區

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

國民黨高層：將徵召侯友宜選總統

2024總統「三腳督」街頭民調　他拿近5成

徐巧芯寫給秦慧珠的公開信！　喊話「不是仇人」只想要公平初選

郭正亮曝藍營「大局條款」為卡侯友宜

立院三讀《疫後特別條例》　將發現金6千元

參選警鐘？郭台銘民調輸賴柯　名嘴曝「這原因」

沒政府？彰化母子受虐報警3次都被「喬掉」　監院糾正縣府、縣警局

王浩宇稱解決「行人地獄」靠公德心

謝龍介曝「豆哥」站台原因　批綠營「拗過頭了」

游錫堃：訪歐「差點脫隊」　深夜被關門檢討言行

更多熱門

相關新聞

連跑9間超市都缺蛋　游淑慧怒轟：國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋

連跑9間超市都缺蛋　游淑慧怒轟：國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋

國內缺蛋與蛋價問題持續延燒，農委會主委陳吉仲日前表示，蛋供應量至少比去年的同期好，已盡全力來調度到個別通路。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨日指出，她和團隊跑了雙北9家超市，結果「各通路蛋盡援竭」，痛批「這個國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋，但我們不需要這些沒營養的蛋，只是卑微的想要個雞蛋，有那麼難嗎？」

吳欣岱是否影響高嘉瑜選情？　游淑慧：港湖選民偏理性

吳欣岱是否影響高嘉瑜選情？　游淑慧：港湖選民偏理性

陳宗彥站錯邊淪砲灰？　游淑慧點名「兩個王」沒事還升職

陳宗彥站錯邊淪砲灰？　游淑慧點名「兩個王」沒事還升職

郭台銘請示神明選總統　游淑慧質疑：以後外交、內政都要先擲筊？

郭台銘請示神明選總統　游淑慧質疑：以後外交、內政都要先擲筊？

2024誰當選柯文哲決定？　游淑慧爆：可能發生

2024誰當選柯文哲決定？　游淑慧爆：可能發生

關鍵字：

游淑慧監委大湖公園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

看似溫柔其實很難征服的3大星座

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面