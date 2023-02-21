連跑9間超市都缺蛋　游淑慧怒轟：國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋

▲超市缺蛋。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧台北市議員）

記者詹宜庭／台北報導

國內缺蛋與蛋價問題持續延燒，農委會主委陳吉仲日前表示，蛋供應量至少比去年的同期好，已盡全力來調度到個別通路。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨日指出，她和團隊跑了雙北9家超市，結果「各通路蛋盡援竭」，痛批「這個國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋，但我們不需要這些沒營養的蛋，只是卑微的想要個雞蛋，有那麼難嗎？」

面對缺蛋議題，陳吉仲20日受訪透露，現在每天還是有11萬3千多箱、超過2200萬顆的雞蛋，「我們本來就是在各地都有持續的補貨，我想各位可以到各大通路上，包括全聯、家樂福等，每天都在補貨」，未來農委會也會盡全力來調度到個別通路。

游淑慧昨日在臉書發文說，最近很多人陸續發出家裡附近超市缺蛋照，但她和團隊夥伴們不信邪，跑了雙北9家超市，結果就是「各通路蛋盡援竭」。她直言，如果這就是陳吉仲所謂的「全力調度」，那只能說他真的能力不足，或許陳吉仲和農委會這些「與人民平行時空」的官員們應該走出辦公室，找找看到底哪裡有蛋，更痛批「這個國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋，但我們不需要這些沒營養的蛋，只是卑微的想要個雞蛋，有那麼難嗎？」

貼文一出立馬引發熱議，有網友留言開嗆，「給我雞蛋不要混蛋！」、「要是發生在國民黨，那民進黨會怎麼抹黑？」、「看來應該先養幾隻母雞在家，免得今年又一直缺蛋」、「一個連蛋都搞不定的政府，明年叫它下台吧」，但也有網友指出，「我都在菜市場雜貨店買到蛋的，你明天要不要白天逛東湖市場，不要只在選舉時來」、「美廉社也缺，現在傳統市場批發零售的比較不缺」、「也許傳統市場的雜貨店和蛋行比較有貨」。