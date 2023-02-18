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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宗彥站錯邊淪砲灰？　游淑慧點名「兩個王」沒事還升職

▲▼游淑慧曝光與民眾黨議員對話嘆「成事不足，敗事有餘。」（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲游淑慧指陳宗彥因站錯邊淪為砲灰。（資料照／翻攝自Facebook／游淑慧）

實習記者李密／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日遭踢爆過去曾接受性招待，於同日晚間提出辭呈，讓外界猜測與民進黨派系鬥爭有關。國民黨台北市議員游淑慧18日在臉書表示，陳宗彥因站錯邊淪為砲灰，相較「兩個王」有關係且站對邊，因此就算被發現是當下進行式，也可以臉皮厚撐過去甚至升職。不過游淑慧認為，這件事最驚恐的是檢察官監聽譯文等資料流出，質疑檢調系統變成滅殺政敵的工具。

▲▼賴清德、陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲賴清德、陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

游淑慧18日說，曾經聽政壇老一輩的說「要獲得更高權力者，先要管住下半身。」她認為這話看起來對，但也不對。「有關係者，站對邊的」就無需自我約束，如「兩個王某某」，就算被媒體發現是當下進行式，也可以厚臉皮撐過去，甚至升職。而站錯邊的就變成炮灰，連11年前的舊事都會被挖出。

游淑慧指出，陳宗彥的事她並不訝異，只是民進黨內鬥的一環。但驚悚的是資料來源是不是由國家機器檢調流出？包括LINE的記錄、檢察官的內部簽呈、監聽譯文，這些是普通人能夠持有的嗎？

游淑慧以韓國電影《金權性內幕》比喻，電影中描述檢察官如何運用權力和手中掌握的資料，進行各種權力的擴張，甚至影響政局。富有正義感的男主角泰秀，當上檢察官之後調查起一樁被吃案的性侵案，意外引來前輩資深檢察官的注目，資深檢察官要求泰秀睜一隻眼閉一隻眼。

而最驚人的一幕是資深檢察官帶著男主角到一個祕密資料庫，裡面存放滿滿各界名人的犯罪和醜聞資料，這些資料被收集、存放，但暫不處理，目的是等待最佳時機。資深檢察官說要「學會曝光內幕的最佳時機」，並以泡菜比喻醜聞，「需要時間發酵，只有在時機成熟的時候爆出，才能取得最大的效應。」

游淑慧質疑，陳宗彥的戲碼是否也是如此？針對這些醜陋的曝光，雖然看戲看的快樂，但也忍不住驚悚，維持正義的檢調系統，是否變成被民進黨濫用成為滅殺政敵的工具？

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