陳吉仲為蛋道歉！藍批只顧蔡培慧選情不顧民情：立委補選滾蛋

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）日前視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選倒數9天，國民黨今天砲轟農委會主委陳吉仲不但無法處理全國蛋荒和蛋價高漲問題，從去年地方大選至今還頻頻南下為其學生、民進黨候選人蔡培慧輔選，心中只有選情和黨意、全無民情和民意，猶如總統蔡英文、前國安局長陳明通護航涉抄襲論文的前新竹市長林智堅，呼籲選民在3月4日票投國民黨林明溱、讓蔡培慧「滾蛋」。

陳吉仲21日晚間為蛋荒和蛋價問題於臉書PO文公開致歉，國民黨今天上午於南投縣黨部召開「只顧選情不顧民情！南投人要讓民進黨滾蛋」記者會，副發言人呂謦煒、林明溱和縣議員游顥出席。

呂謦煒表示，南投也有買不到蛋的情形，陳吉仲雖道歉卻提不出解決問題的策略，前陣子還南下南投為民進黨立委補選候選人蔡培慧輔選，批陳是只顧選情、不顧民情，蔡培慧也只顧自身選情需要，不讓農委會專心處理蛋荒危機。

▲藍營今召開記者會批評民進黨只顧南投立委補選選情，不顧民情。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

林明溱說，現在老百姓可憐到買蛋還要預約，主因實為許多養雞戶想申請興建養雞場或種種設施，都受到法令限制或當地居民抗爭，飼料也一直漲價，導致投資意願降低；他認為政府應該予以輔導協助，如果有多家業者願意投資、蛋雞數量源源不絕，自然就不會缺蛋，陳吉仲和農委會專家不但後知後覺，也沒有去研究問題究竟從何發生。

另南投是全國茶葉種植面積和產量最大的縣市，林明溱指對岸已不買台灣茶葉、滯銷幾萬公斤，農民損失慘重，陳吉仲也只敷衍表示會補助茶農、鼓勵國人多喝茶，卻不見實際的政策和銷售管道，代表陳根本不關心民生相關的食衣住行問題，只關心學生蔡培慧能否當選：2020年烏溪線立委、去年縣長選舉時，都動用大量國家資源和水保局經費讓蔡培慧做人情、與馬文君和許淑華競爭基層選票，現在又幫她到處亂開補助茶農、輔導青農等支票來騙票。

▲農委會主委陳吉仲（右）日前赴南投與青農進行座談、為蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

游顥則大酸「看到陳吉仲因師生情誼而為蔡培慧盲目輔選，就像看到陳明通和林智堅」，他表示蛋價一漲、萬物齊漲，但主責的陳吉仲滿心滿腦都只有選舉：去年就不斷南下陪同蔡培慧辦許多座談、掃街，如今蛋價持續飆高、蛋量持續不足，還是不斷南下輔選，漠視全國蛋荒，質疑許多蛋農、茶農在座談時的陳情，2人究竟有沒有親自做紀錄、交辦？還是只來拍拍照？

林明溱承諾當選後，將與各鄉鎮縣農會、縣長許淑華組團到對岸去行銷茶葉，讓台灣茶香遠飄各國；游顥也肯定林明溱在蛋荒初始就跟國民黨主席朱立倫聯繫，看如何結合立院黨團督促農委會，在民生議題上捍衛農民和物價，批陳吉仲只想用道歉了事、繼續輔選，蔡培慧對林明溱過去的貢獻只剩抹黑，也未提出任何在乎南投人的政見，更應對縣民說抱歉，3月4號就要讓她「滾蛋」。