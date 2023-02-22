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拍照說缺蛋「就故意的啊」　炎亞綸1比喻反擊：我每天都吃到蛋

▲▼蛋,雞蛋。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲雞蛋。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到氣溫、禽流感等因素影響，國內蛋價上漲，也引發外界討論「是否缺蛋」。臉書粉專「雞律委員會」就發文直呼「北七」，如果他看到巧克力麵包架上沒了，他會換一家或吃別的，不會拍照說全台灣都缺該品項。貼文也釣出炎亞綸回應，「啊就故意的啊！」

炎亞綸看到文章後回應，「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊？」接著再回「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」貼文底下的其他網友也紛紛回應，「我沒男友，我也沒說台灣缺男人啊」、「去買雞腿便當如果剛好沒了，我都會換成雞排」、「去海產店點不到烤雞，全台灣都缺雞肉啦」、「來看炎P的帥樣」、「冰箱裡面好多顆呢」。

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也有網友直接開嗆，「抓到了！一定是ㄘ（吃）到塔綠蛋」、「你吃得到我沒吃到啊」。對此，炎亞綸也回應，「塔香蛋好好吃」、「我幫你叫，地址給我」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／雞律委員會）

▲▼炎亞綸回應。（圖／翻攝自Facebook／雞律委員會）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／雞律委員會）

還有網友在PTT的Gossiping板上，以「炎亞綸：我每天都吃到蛋、有些人就故意的」為題發文，轉貼該粉專文章，並提到炎亞綸的回應。

貼文一出，也引發網友熱議，一派人表示，「確實每天都吃得到蛋啊，到底誰沒吃到」、「自助餐也有蒸蛋，早餐蛋餅、漢堡也有蛋」、「早餐店跟超商有」、「全聯就一堆啊」、「全聯就滿滿白蛋、茶葉蛋、溏心蛋」。

另一派人則認為，「蛋價要怎麼解釋啊」、「你吃得到，有人吃不到啊，每個人都要吃得到」、「是不是全台灣一顆蛋都買不到才算缺蛋」、「我身上還有一塊錢都不能說自己缺錢」、「我也吃到蛋啊，但是蛋價上漲和缺蛋是事實」。

針對「是否缺蛋」的話題，農委會主委陳吉仲昨（21）日發文表示，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，去年冬天開始，禽流感侵襲全世界，台灣有74案例場而撲殺103萬隻家禽。為了不讓國內種雞場斷援，去年底進口了6萬隻種雞，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

陳吉仲也提到，國內每天雞蛋供應數量在10至11萬箱左右，每箱有200顆，在近3、4年，國內需求量增加至12萬箱，目前國內雞蛋供應量約為11萬3000箱，離最高需求量12箱仍有段距離，所以他們有先減少加工需求並全力調度至超市和傳統市場、與所有防疫團隊及農民做好禽流感防疫工作、配合之前的換羽雞隻陸續加入生產行列，好讓每天的雞蛋供應回到正常水準。

陳吉仲16日也有發文列出4點措施，要民眾別擔心買不到蛋：

1. 加強調度！從加工業者調度5%雞蛋，確保通路穩定供蛋！
2. 超市設立平價專區，確保平價蛋穩定供蛋！
3. 今年已超前部署提高進口種雞30萬隻，確保穩定供蛋！
4. 強化養雞場轉型升級對抗禽流感，確保穩定供蛋！

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