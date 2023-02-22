阿姨偷錄自慰聲還傳給親戚　女學生淚訴：被赤裸裸公審

記者黃翊婷／綜合報導

一名女學生因為求學關係與外婆、阿姨同住，沒想到某一天深夜在房間裡「快樂」一下，竟遭阿姨將聲音偷錄下來，不僅傳給她的媽媽，還到處跟親戚講，讓她感到很受傷，當下背脊發涼、想吐，覺得自己就像是赤裸裸地站在所有人面前被公審。文章公開之後掀起網友熱議，大家一面倒認為阿姨的行為太過分，並紛紛留言力挺女學生，「太噁心了，搬出來吧。」

▲女學生遭阿姨偷偷錄下自慰的聲音。（示意圖／123RF，與本文當事人無關。）

女學生在網路論壇Dcard匿名發文，內容提到，自己因為求學關係和外婆、阿姨同住，有時候興致一來，就會在房間裡「快樂」一下，考慮到家裡還有其他人在，她也會注意控制音量，沒想到某一天放假，外婆、媽媽和舅舅掃完墓回家，外婆竟突然大聲質問她，「妳是不是在房間裡看黃色影片？」進一步詢問才知道，原來是阿姨半夜起來上廁所時，經過她的房間疑似聽到聲音，於是將手機塞進門縫，偷偷錄下來傳給她的媽媽，還到處跟外婆、其他親戚說。

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女學生坦言，當下瞬間感到背脊發涼、想吐，覺得自己就像是赤裸裸地站在所有人面前被公審，雖然媽媽和舅舅都認為她已經是成年人，這並不是什麼大事，但她還是感到很受傷，後來找阿姨面談，對方居然說是因為出於關心，又怕沒有證據才會決定錄下來，這個理由讓她完全無接受，也無法原諒。

文章公開之後，大多數網友都認為阿姨的行為太過分，並紛紛留言鼓勵女學生搬家、提告，「太噁心了，搬出來吧」、「阿姨的行為有夠噁，錄音還分享，關心不是這樣用的好嗎？這樣搞我一定翻臉」、「同樣身為女生，我建議妳告妳阿姨，讓她下次不敢再這樣」、「其實這已經違法了」、「這種東西要留什麼證據，是犯法還是怎樣？她腦袋有什麼問題」。

女學生則在後續更新中提到，已經明確向阿姨表示這樣的行為是犯法的，但看在彼此都是一家人的關係上，她沒有打算提告，當然這是經過多方權衡下的結果，希望大家尊重，同時也很感謝網友們的安慰與鼓勵，她會努力打起精神，「當作是對自己的一個警惕，也希望大家都能夠好好保護自己！」