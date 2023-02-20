香港大學禁用ChatGPT　台灣大學這麼說

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香港大學禁用ChatGPT　台灣大學研議是否跟進

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大將會在新學期製作專頁說明，ChatGPT正確使用的建議和提醒。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

中央社

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT，衍生出大學生可能透過AI工具寫報告、論文等議題，香港大學宣布全校禁用ChatGPT。台灣大學19日表示，仍在研議階段。

香港大學日前向師生發出內部郵件，表明禁止在港大所有課堂、作業和評估中使用聊天機器人ChatGPT或其他人工智慧（AI）工具，因為這符合抄襲定義，港大成香港首間明文禁止相關作法的大學。

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台大透過文字說明，AI輔助與人機協作是未來發展不可阻擋的趨勢，將採取正面看待與善加利用的態度。台大一向擁抱多元與開放，對於新興科技的發展與使用，也一貫採取正向接納的態度。

台大教務處表示，在教學部分，除了收集國外大學針對這項議題的相關對策，也親自針對ChatGPT功能進行了解，並在課堂上與學生討論；在行政部分，同步思考ChatGPT可如何優化行政流程。

台灣大學資訊工程學系特聘教授陳信希告訴中央社記者，雖然國際上部分學校及組織明文規定禁止以ChatGPT產成文章，但在校園內要完全禁止學生使用是非常困難的，不如用更正面角度看待這項重要的AI工具進展。

陳信希認為，大學生已經擁有清楚的判斷能力，只要課堂上的老師願意花時間，向學生說明ChatGPT優缺點，指出應避免的不適當使用方式，導引學生正確使用觀念，就可以讓ChatGPT發揮效能，協助教學、研究。

台大進一步說明，校方接下來將會在新學期，由教發中心製作專頁說明，提供教師與學生關於ChatGPT的介紹，以及正確使用的建議和提醒，將以3原則為主要精神與方向。

第一是將ChatGPT視為教學優化的契機，鼓勵教學更著重課程知識實踐，而非單純的內容轉述，藉此提高學習的層次，由知識的學習提升到知識的創造。

第二是教學現場也須因應新工具的發展，適時調整。設計更能反映課程獨特性，以及更符合課程目標的學習評量。

第三則是雖然ChatGPT等AI工具有助於學習上思緒的建立，但使用者務必先了解其原理，並針對其生成內容做資訊驗證；以此為基礎形成個人觀點，而非單純接受工具所產生的結果。

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