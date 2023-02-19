開第一槍！香港大學禁用「ChatGPT」　學生違規視同抄襲

▲「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」推出後，立刻引發關注熱議，也衍伸出大學生可能透過ChatGPT等AI工具寫論文的作弊情況。對此，香港大學宣布，全校禁用ChatGPT，若學生需要使用有關程式，必須先獲得課程講師的書面許可，否則以抄襲處理，成為香港首間禁止使用AI軟體的大學。

綜合港媒報導，香港大學副校長何立仁17日寄信給全校教職員及學生，明白禁止在校內使用「ChatGPT」或其他AI相關工具，「校內」包括課堂上、作業以及其他評估，若學生需要使用必須事先獲得課程講師的書面許可，否則一律視為抄襲個案處理。

何立仁指出，若學生有相關違規視同取用他人作品，當中涉及「欺騙」（deceive），在未授權下使用「ChatGPT」或其他AI工具的答案，也符合定義，往後會以「潛在抄襲」（plagiarism）個案處理。

何立仁接著表示，若教師認為學生有使用相關AI工具的疑慮，可要求學生進行論文或作品的有關討論，以額外的補充口試、課堂考試檢驗。

港大肯定應用人工智能的重要影響，不過要將AI工具納入長遠政策仍需時間，目前正計畫舉行校園辯論，由師生針對此進行對談。