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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大局條款對現任議員不公平」！　羅智強：強的人不用保障

記者鄭佩玟／台北報導

台北市前議員羅智強日前宣布爭取代表國民黨參選大安區立委，當天他敦聘立委高金素梅擔任榮譽主委，今（21）日換成羅接受高金聘任，擔任其義務國會主任，彼此互相拉抬。現場有媒體問到「大局條款」一事，羅智強表示，「強的人不用保障」，並指選舉最重要是公平，而大局條款對有意參選立委的議員們不公平。

▲▼羅智強擔任高金素梅委員辦公室主任。（圖／記者陳煥丞攝）

▲羅智強擔任高金素梅委員辦公室主任。（圖／記者陳煥丞攝）

媒體問到國民黨近期熱議的「大局條款」，羅智強表示「強的人不用保障」所以大安區要選就選最強的，並稱大安區選了羅智強，國會就有高金素梅跟羅智強，就是「高強團隊」。他並表示，大局條款確實有其考量，就有選民告訴他，羅智強如果當選立委，台北市議會就不會少一席議員，因此大局條款有反映出選民的心聲。

不過，羅智強也說，少不少一席議員不是最重要的，最重要的是候選人是不是最強的；所以不能以少一席議員為理由，妨礙從政者爭取到立法院服務的機會，尤其目前已有徐巧芯、徐弘庭、鍾沛君等議員表態參選，大局條款對他們不公平。

羅智強說，選舉最重要是公平，而議員該不該選立委，其實做出決斷的還是選民，交給選民抉擇就好。高金素梅表示，立委最重要的職責是監督政府，她覺得羅智強已經合乎立法委員的資格，「甚至比我還強」。

接著有媒體問到，後續會否有更多合體造勢活動？高金素梅答，因為自己具有羅智強榮譽主委的身份，所以接下來在台北或是在立法院，都會陪著羅智強到大安區，以此克盡職守。羅智強說，最近參加地方活動，很多里長都想見高金素梅，期待兩人聯袂出席。

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