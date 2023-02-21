前哨戰開打！羅智強正式報到立院　興奮加入「國會女戰神」團隊

記者鄭佩玟／台北報導

有意投入北市大安區立法委員選舉的前北市議員羅智強，今（21）日宣布出任立法委員高金素梅的義務選服主任，期待未來中央和地方合作，讓大安得到更多服務，羅智強也笑說，雖然離選舉還有一年，但今天開始，先進入國會實習。

▲羅智強擔任高金素梅委員辦公室主任。（圖／記者陳煥丞攝）

高金素梅除了擔任羅智強參選立委的榮譽主委，今天更宣布讓羅智強進入立法院，擔任辦公室的義務選服主任，對此羅智強對高金素梅說，「謝謝我的老闆！很榮幸可以進入委員的辦公室一起服務人民。」

羅智強過去曾任台北市大安文山區的議員，如今交棒給子弟兵楊植斗，就是希望服務能夠不中斷，並和高金素梅一起合作。高金素梅也透露，未來會陪著羅智強經常一起出現在大安區活動，走進群眾，服務人民。

高金素梅表示，過去一年看著羅智強全台走透透，發現他和人民之間的互動變得更加親切，羅智強說，這是因為被高金素梅感染的，才學會如何和民眾打成一片，也要謝謝高金素梅一路來的勉勵，讓他學習了很多「走進群眾，服務人民。」的精神。

此外，高金素梅也說，明年選舉開始，就會經常在全台跑透透，所以在辦公室裡和大安區有羅智強，讓他很放心。看著羅智強這一年的表現，高金素梅向選民喊話，他相信國會如果有羅智強，國家監督的力量，和政府的整體運作，一定能更上一層樓。