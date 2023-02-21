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在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

記者陳俊宏／綜合報導

現居台南的英國女導遊Zoe，分享如何從北韓「落跑」到台灣的過程，而她認為，台灣和北韓最大的差異是，「我在台灣能感受更多軍方的存在」。

Zoe接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自英國的利物浦（Liverpool），在北韓當過3年導遊，會開始這份工作，是自己去北韓當過觀光客後發現，和媒體報導的不太一樣，所以想跟大家介紹當地實際情況，有天在臉書看到一則徵才廣告，就應徵上了。

「有些人會覺得北韓很危險，但我覺得比我的家鄉還安全。」Zoe說，在這3年裡，總共進出北韓約30次，大部分人不知道，但北韓其實有觀光產業，她的工作就是確保遊客安全，以及縮短兩種截然不同文化的距離。

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▼Zoe在北韓當過3年導遊。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Zoe表示，客人來自歐洲、澳洲和南美洲，她的公司沒接中國遊客，因中國有自己帶團去北韓的公司；而在北韓要遵守很多規定，但其實也沒你想像中那麼多，包括不能一個人到處亂晃、拍照要小心、別攜帶違禁品，比如聖經、關於南韓的東西或成人內容物。

Zoe提到，在北韓工作3年後，2020年1月所有邊境關閉，所以她被迫離開，經歷一連串奇怪遭遇，最後流落到南太平洋的東加群島，在島上困了573天，當時也沒想要回英國，「我的心還在東方」，所以開始思考有什麼選擇。

Zoe指出，後來想到2019年曾去過台灣，當時就愛上這裡的人和文化，決定再來體驗這種感覺，創造更多開心回憶，她現在住在台南，最近才剛去金門和馬祖玩。

Zoe說，很多人會問她台灣和北韓有什麼差別，兩邊當然有很多不同，「但我覺得最大差異是，我在台灣能感受更多軍方的存在，比如在台南總會有軍機飛過我頭上，當我在金門和馬祖，很容易逛到軍事基地或老舊堡壘。因為我在北韓時，從沒看過半架軍機飛過我上空。」

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