南韓尹錫悅「印太戰略」轉聚焦美國　終結文在寅對中戰略模糊

▲尹錫悅與拜登去年11月在柬埔寨金邊進行會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府自從去年5月上任後，旋即迎來美國總統拜登訪韓，在經歷7個多月的準備時間，於去年12月發布新一年度的「印太戰略」。美國智庫分析，南韓的關注焦點很明顯從北京轉向華府，不僅更趨向美日韓紐澳合作，更意圖終結文在寅時期的戰略模糊；不過在台海、南海議題上，恐仍受中國在地緣政治上的影響。

根據《韓聯社》，美國智庫國際海事安全中心（CIMSEC）印太戰略分析師史考特（David Scott）於當地時間20日發表的一份報告指出，南韓最新發表的印太戰略呈現「細微卻明顯的改變」，認為南韓將關注焦點從原本的北京當局轉向至（pivot away）華府，「南韓的印太戰略顯示，現總統尹錫悅亟欲終結前總統文在寅時期的『戰略模糊』。」

史考特在報告指出，南韓在印太戰略上所點出的「自由、和平、繁榮」之語句表現，其實正採納了美國、日本在印太戰略上所點出的「自由且開放的印度-太平洋」（Free and Open Indo-Pacific）。

且南韓在印太戰略上，將強化美日韓合作、擴大美韓澳三方合作、擴大北約亞太地區夥伴國（AP4，日韓紐澳）合作、擴大與四方安全對話（QUAD）的合作領域、強化與北約（NATO）的夥伴關係發展等列為具體計畫。

史考特還點出了美國、中國針對南韓所發表的印太戰略展現出了天壤之別的態度。美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，對於南韓在印太戰略上聚焦於「普世價值」感到歡迎；至於中國外交部則向南韓警告，反對韓方搞「排他性」的小圈子。

南韓在印太戰略上雖仍稱北京為「關鍵夥伴」，但卻大幅度迴避談論中國，僅以一句話點出韓中關係未來發展方向，「以國際秩序與規則、並以相互尊重和互惠的精神為基礎，一方面追求共同利益，另一方面則展現出更健康且更成熟的韓中關係。」

史考特表示，南韓政府在印太戰略報告中點出，期盼未來能發展出更健康、成熟的韓中關係，即代表著南韓政府認為現今韓中兩國的關係不太健康；而未來在韓中關係發展上特別強調秩序與規則，即代表著南韓對於中國不遵守普世價值與規範的態度產生質疑。

不過史考特也點出了，南韓印太戰略在描述南中國海問題「航行的自由」、台海問題「和平與穩定」上仍具模糊性，「南韓政府在南海議題上，雖可能口頭支持美國提出的『航行的自由』訓練，但可能不會（直接）參與訓練，且在台灣海峽展開海軍的可能性低。」

史考特認為，南韓與中國仍屬密切合作的夥伴關係，因此在考量自身的外交處境後，南韓在軍事上恐怕不會輕易介入中國在地緣政治議題上的敏感地帶；不過他也同時點出，南韓可能會支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），維持在政治與經濟上的聯繫。

報告書最後點出，在南海、台海議題上，南韓印太戰略在面對中國行徑所採取的應對態度，將會反映出新戰略的本質。