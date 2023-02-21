日本憂今日烏克蘭「明日東亞」　岸田文雄：再援烏55億美元

▲日本首相岸田文雄援助烏克蘭55億美元。（圖／路透）



文／中央社

日本首相岸田文雄20日在東京的一場研討會上言及對「今日烏克蘭明日東亞」的危機感，將邀烏克蘭總統澤倫斯基與七大工業國（G7）領袖舉行線上會談，並且宣布日本追加金援烏克蘭55億美元。

岸田在日本智庫「日本國際問題研究所」（JIIA）舉辦的第4屆「東京全球對話」論壇致詞時表示，日本正面臨嚴峻的安全保障環境，看到以武力試圖片面改變現狀的現實，對於「今日烏克蘭明日東亞」懷有強烈的危機感。

他表示，因此去年毅然決定對俄羅斯實施嚴格制裁以及對烏克蘭強力支援，以因應俄羅斯的侵略行為。

他說，今年日本身為G7輪值主席國以及聯合國安理會非常任理事國，希望能主導對烏克蘭的支援以及為了堅持根據法治的自由開放的國際秩序付出努力，因此決定追加提供烏克蘭55億美元的財政支援。

他指出，G7領袖將持續團結因應烏克蘭遭侵略一事，在烏克蘭遭侵略將屆滿一週年的2月24日，他主持的G7領袖線上會議將請澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會，藉此連結到5月廣島G7領袖高峰會的召開。

岸田說，因為俄羅斯的言行，世界正面臨核武的威脅。G7領袖能到曾被原子彈轟炸過的廣島，一同針對裁減核武進行討論具有重大意義。他希望G7領袖能向外界傳達遭原子彈轟炸的實際狀況，以此作為致力於裁減核武的原點。

目前日本政府還在研議廣島G7峰會是否安排與會領袖參訪廣島的和平紀念資料館。

岸田說，目前日本周邊的安全保障環境是在東海、南海遭遇有國家試圖以武力片面改變現狀、北韓的核武及飛彈行動活絡化等問題，是戰後最嚴峻且最複雜的狀況。因此去年年底日本制訂新的國家安全保障戰略等，決定大幅改變安保政策。他認為，最優先要做的是外交努力。

他說，希望在廣島G7高峰會上向世界展現堅決拒絕試圖以武力片面改變現狀的作法、堅持守護基於法治的國際秩序的G7強烈意志。

岸田在致詞時多次言及「不容許以武力片面改變現狀」。一般認為，除了是批評俄羅斯對烏克蘭的侵略之外，也是劍指中國。

日本外務大臣林芳正也出席論壇指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略是違反以聯合國憲章為首的國際法原則，也是對基於法治的國際秩序的明顯挑戰。同時，世界上的食糧、能源危機、核武帶來的威嚇、網路攻擊、假訊息等新興技術的惡用等，面臨的課題廣泛。

他指出，基於法治的國際秩序是國際社會成長的基礎，但這10多年來，新興國家試圖以力（武力、經濟力）或威壓片面改變現狀，使得國際秩序受到挑戰。俄羅斯對烏克蘭的侵略從根本動搖了這秩序，而對和平與安全有責任的聯合國安理會卻功能不彰。

他說，現在世界還出現經濟安全保障新課題。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯對烏克蘭的侵略，凸顯了全球供應鏈的脆弱性。還有國家利用經濟上的依存關係以及強大市場進行威壓。

此外，有竊取智慧財產、精密技術等的課題。不透明、不公正的開發金融招致的債務問題也使得開發中國家的經濟前途蒙上陰影。

林芳正的演說中，雖未言及中國，但一般聽眾從內容可知，許多是在影射中國。

林芳正演說後接受提問。中央社記者問及對於「今日烏克蘭明日台灣」或岸田說「今日烏克蘭明日東亞」的看法，以及日前他在慕尼黑與中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談時，強調台灣海峽和平穩定的重要性，是否能透露王毅當時作何回應？

林芳正答說：「『今日烏克蘭；明日東亞』一說，並非因為是我『老闆』（首相岸田）這麼說我才說，實際上我日前參加慕尼黑安全會議時也說了同樣的話。至於外交上的會談內容，王毅當時有何反應，我不便透露。」