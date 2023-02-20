挺農民！張善政、饒慶齡行銷臺東鳳梨釋迦　桃園人有優惠

▲挺農民！張善政、饒慶齡行銷臺東鳳梨釋迦。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政、臺東縣長饒慶齡，19日於桃園尊爵天際大飯店攜手行銷臺東鳳梨釋迦。桃園各工商企業及農會熱情力挺，首日訂購超過4萬公斤以上。由於臺東鳳梨釋迦前陣子因銷陸受阻，張善政回應媒體訪問表示，只要中央政策開放，桃園和台東兩縣市，會努力將農產品推銷到大陸和全球各地，增加農友收益。

▲尊爵天際大飯店國宴主廚王添滿(中)將臺東鳳梨釋迦、樹豆等臺東農特產入菜。（圖／農業局提供）

為優惠桃園市民，即日起提供「桃園市民訂購專區」，每盒10斤的臺東釋迦含運只要500元，也歡迎各公司、企業發起員工團購，同一地址訂購50盒以上，每盒只要450元，桃園市民也可以用優惠價格吃到營養好吃的臺東釋迦。

▲桃園企業熱情認購臺東鳳梨釋迦。（圖／農業局提供）

臺東縣長饒慶齡說，鳳梨釋迦的產季從過年前開始，2月來到最大的盛產期3-5月會逐漸減少，臺東縣鳳梨釋迦種植面積有2,800公頃以上，產量約1萬9,000公噸，農民一整年的辛勞就等待收穫的時節！由於，前陣子外銷受到阻礙，加上鳳梨釋迦產期已接近尾聲，為增加農友收入，因此到桃園促銷鳳梨釋迦。

好吃的臺東鳳梨釋迦享有好口碑，桃園各工商企業及農會熱情力挺，市府農業局說：包括：桃園市工業會、桃園市商業會、手信坊公司、世紀鋼構公司、國泰人壽公司、同欣電子公司、技嘉科技、桃園市各級農會、全國臺東縣旅外同鄉會等，在短短時間已訂購臺東鳳梨釋迦超過4萬斤以上！

市長張善政並請陳信守顧問統籌農產與觀光的合作，除了鳳梨釋迦，臺東還有許多美味的食材，桃園市政府更與尊爵天際大飯店合作，由飯店三屆國宴主廚王添滿將樹豆、小米、金針花、紅藜等臺東農特產入菜，設計「臺東月饗宴」料理，推出樹豆茶香燉元蹄、小米紅藜旗魚菜飯、帝王小米烏蔘等9道特色菜式，邀請大家一同品嚐來自臺東的好味道。

另外，歡迎全國民眾一同到尊爵天際大飯店親口體驗，飯店也趁機推出臺東月饗宴住房優惠活動，最低4,000元就可享一泊二食超值享受。感念桃園市政府對台東農特產的鼎力支持，饒縣長也熱情邀請張善政市長及桃園市政團隊，在暑假期間到台東體驗臺灣國際熱氣球嘉年華，一起共襄盛舉，藉這全台灣最大的熱氣球盛會，向全世界遊客宣傳桃園觀光之美！