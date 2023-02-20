自助洗車場當ATM！賓士鴛鴦賊狂撬投幣機　老闆不睡跟他拚了

記者唐詠絮／彰化報導

秀水及永靖去年底接續發生自助洗車場行竊案件，讓業者損失10多萬元，今年初鹿港、秀水及西螺等地又有5間洗車場發生投幣機被盜，業者氣炸曝光監視器報警抓人，警方調查，竊嫌與永靖自助洗車場被盜是同一人，騎電動車行竊，一旁還有女子把風，警方已鎖定犯嫌及相關事證，並將依刑法第320條函送法辦。

▲彰化鹿港秀水等地自助洗車場投幣機被破壞行竊。（圖／業者提供，以下同）

▲吳男開賓士車到洗車場行竊。（資料圖／業者提供）

秀水鄉及永靖去年底分別發生吳姓及李姓竊嫌到自助洗車場撬開投幣機洗劫得手10多萬元，今年初鹿港、秀水及西螺等地又有5間洗車場發生投幣機被盜，業者氣炸曝光監視器報警抓人，從監視器影片可以看到竊嫌利用半夜無人之際，騎著電動機車，將車停在洗出場內，一旁還有一名疑似女子幫忙把風，2人還頭戴安全帽，竊嫌先使用機具將投幣機撬開，投幣機還發出陣陣火花，再將錢幣取走，大膽行徑，真的囂張。

▲吳男開賓士車到秀水洗車場行竊。（資料圖／業者提供）

鹿港派出所副所長康建凱對此表示，永靖鄉不久前也發生自助洗車場投幣箱硬幣遭竊，當時逮捕一名李姓涉案男子，訊後依竊盜罪嫌函送法辦，沒想到李男食髓知味，又到秀水及鹿港等地連續犯下多起相關竊案，目前已鎖定李姓犯嫌及相關事證，盡快將男子查獲到案，並依刑法第320條函送法辦。