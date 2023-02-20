雞蛋缺貨有夠慘！這老闆加碼拚了　40年首次改賣「鴨蛋蚵仔煎」

記者唐詠絮／彰化報導

國內雞蛋漲價又先後延燒到小吃！受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，蛋價飆漲至1斤52元，也發生40年來破天荒雞蛋廠商無法出貨的狀況，連帶蚵仔煎業者也撐不住，頭一次改賣「鴨蛋蚵仔煎」，鴨蛋價格也比雞蛋市價高約2成，業者價格不變自行吸收成本，遊客得知後，都覺得吃起來味道一樣好吃，開心的說「賺到了」。

▲雞蛋漲價又缺貨，蚵仔煎業者改用鴨蛋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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彰化鹿港賣蚵仔煎的詹政道，在地賣了40餘年，每份蚵仔煎一定會用一顆完整的蛋，再鋪上大量的小白菜跟一大把的鮮蚵，蛋香搭配鮮美的口感，令人難以忘懷，到鹿港遊玩，總是會來上一份正港道地的「蚵仔煎」，更是大推的在地美食。

詹政道賣「蚵仔煎」，用蛋量大，每次都會請廠商直送，但近期雞蛋缺貨，廠商送到的雞蛋不夠，只能到早市去買蛋，沒想到早市的雞蛋也被搶光，雖然鴨蛋價格比雞蛋貴大約1-2成，但最後還是決定已用鴨蛋，這也是40年來頭一次賣「鴨蛋蚵仔煎」。

▲蛋漲又缺蛋，蚵仔煎業者改使用鴨蛋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天有很多遊客對於能吃到用鴨蛋煎的「蚵仔煎」，直說，「好吃」、「味道比雞蛋香」，有的人還說「賺到了」，至於何時雞蛋可以供應正常，詹政道說，這真的不知道，也有人告訴他，沒雞蛋可改用成本較低的「蛋液」，但詹政道強調，這絕對不行，為了忠於道地原味，仍會使用全蛋，這也是40年來的初衷。