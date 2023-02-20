彩券連續槓龜40多年　男生日當天「中225萬元」大獎：最棒的禮物





▲男子在生日當天確定中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大男子哈里斯(John Harris)彩券連續買了40多年都槓龜，終於在他生日這天中大獎，贏得加拿大元10萬元獎金（約台幣225萬元），讓他領獎時開心表示，這是他收過最棒的生日禮物。

居住在安大略省德勒斯登(Dresden)的哈里斯，從80年代開始買樂透，然而他卻從來沒有中過獎，近來在當地商店花費加拿大5元（約台幣112元），購買刮刮樂Instant Bingo Doubler，意外在生日當天發現中大獎。

Man playing lottery scratchcards every day since 1980s finally WINS on birthday https://t.co/LT4RNBLK9F — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) February 17, 2023

哈里斯表示，「我先刮出了32號，想說這次有可能會中獎，後來我把所有數字都刮出來，才發現居然全部和中獎數字匹配，把我嚇了一大跳」，當晚還興奮到睡不著。

哈里斯領獎時表示，他計畫把獎金用來幫家裡裝修，為自己買一台新iPhone，與幫女兒在哥斯大黎加舉辦婚禮，「我去商店核對彩券時，那天剛好是我的生日，這一切對我來說是最棒的生日禮物」。