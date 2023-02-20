19年才1次機會！農曆2月生的人　今年有「3次生日」

▲因為閏2月的關係，今年農曆2月生的人有機會過3次生日（圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

雖然台灣主要是用國曆（陽曆）為主，但由於傳統習俗的關係，不少人也會習慣合併農曆（陰曆）使用，這也變成有些人會「農曆過一次生日、國曆過一次生日」。但是如果你在農曆二月出生的話，那麼你今年有機會可以過上「三次」生日，因為，今年有並不常見的「閏二月」。

據了解，現今的曆法有國曆（陽曆）與農曆（陰曆）2種，這2種曆法主要是根據地球、太陽、月亮之間的運動周期來制定的。國曆主要是根據太陽的日出日落，農曆主要是根據月亮的陰晴圓缺，但農曆12個「朔望月」大約只有354天，與國曆的365天相差了11天。

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時間一久，國曆與農曆就會有天差地遠的情形（比如國曆1月時，農曆已經跑到4月去了）。所以在制定曆法時，就會在適當年分中增加一個農曆月，以此來解決農曆年比較短的問題，而增加的這個月就是「閏月」。

根據資料顯示，閏二月的出現頻率僅次於閏三月，從21世紀以來，一般是每19年出現一次（2004、2023、2042），而在此之後，閏二月的出現次數就會逐漸下降，成為罕見的閏月。

或許會有人好奇，如果閏月中有出現一些傳統節日的話，是否會放兩次假。其實先前人事行政總處就曾解釋過，該年度的閏月內如果有傳統節日的話，是一律不放假的。

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