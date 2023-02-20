　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

19年才1次機會！農曆2月生的人　今年有「3次生日」

▲▼ 生日,生日蛋糕。（圖／取自Pixabay）

▲因為閏2月的關係，今年農曆2月生的人有機會過3次生日（圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

雖然台灣主要是用國曆（陽曆）為主，但由於傳統習俗的關係，不少人也會習慣合併農曆（陰曆）使用，這也變成有些人會「農曆過一次生日、國曆過一次生日」。但是如果你在農曆二月出生的話，那麼你今年有機會可以過上「三次」生日，因為，今年有並不常見的「閏二月」。

據了解，現今的曆法有國曆（陽曆）與農曆（陰曆）2種，這2種曆法主要是根據地球、太陽、月亮之間的運動周期來制定的。國曆主要是根據太陽的日出日落，農曆主要是根據月亮的陰晴圓缺，但農曆12個「朔望月」大約只有354天，與國曆的365天相差了11天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

時間一久，國曆與農曆就會有天差地遠的情形（比如國曆1月時，農曆已經跑到4月去了）。所以在制定曆法時，就會在適當年分中增加一個農曆月，以此來解決農曆年比較短的問題，而增加的這個月就是「閏月」。

根據資料顯示，閏二月的出現頻率僅次於閏三月，從21世紀以來，一般是每19年出現一次（2004、2023、2042），而在此之後，閏二月的出現次數就會逐漸下降，成為罕見的閏月。

或許會有人好奇，如果閏月中有出現一些傳統節日的話，是否會放兩次假。其實先前人事行政總處就曾解釋過，該年度的閏月內如果有傳統節日的話，是一律不放假的。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
11歲男童吃軟糖竟狂笑到癲癇　母急送醫驚知：是大麻
百變女賊1／扮貴婦、菜籃族偷遍大高雄　愛名牌貨一套沙發值10萬
櫃姐拚業績不敢喝水…「排尿灼熱痛爆」急求醫　醫曝1後果：跟生孩一樣痛

ET快訊
全聯1夯品588元「降到199元」！　人妻一口氣搬9箱
企業最愛大學生排行！　台大掉出前三名
亞運毀了！國手阿基里斯腱全斷　被要求回國訓釀禍
快訊／星宇太狂了！漲52%衝破50元　奪航空股王
貳樓「看姓名」全桌5折！　只限一天
快訊／T1大亂鬥　8人懲處結果出爐
女星遭逼「不脫就換人」！　絕望長文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／室內脫口罩首日　王必勝最新說明

小姊妹錢不夠…只敢點1杯冰炫風　他秒掏錢：想吃什麼直接點

19年才1次機會！農曆2月生的人　今年有「3次生日」

「這城市」過馬路像大爺！　當地人1習慣震驚他：台日韓做不到

迎新機！酷航新增9架E190-E2客機　112席座位、可飛中短程航班

全台缺蛋「他卻爽買1.2公斤」！全聯店員揭真相　一票人驚呆

IG解鎖新功能！妹子見「留言會動」嚇到　一票反嘆：喜歡原本的

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

國小生「一串注音詛咒」霸凌女！祈福卡吸萬讚　國文老師卻打臉了

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

LIVE／室內脫口罩首日　王必勝最新說明

小姊妹錢不夠…只敢點1杯冰炫風　他秒掏錢：想吃什麼直接點

19年才1次機會！農曆2月生的人　今年有「3次生日」

「這城市」過馬路像大爺！　當地人1習慣震驚他：台日韓做不到

迎新機！酷航新增9架E190-E2客機　112席座位、可飛中短程航班

全台缺蛋「他卻爽買1.2公斤」！全聯店員揭真相　一票人驚呆

IG解鎖新功能！妹子見「留言會動」嚇到　一票反嘆：喜歡原本的

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

國小生「一串注音詛咒」霸凌女！祈福卡吸萬讚　國文老師卻打臉了

美光回應裁員　「台灣仍是最主要DRAM基地」

快訊／公股高層第2波地震！　台銀總座許志文請辭

小三通復航首例人道救援！台商心臟病入境就醫　21日搭軍機返台

每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

「創作才女」白藝潾6月來台開唱！　全場統一票價「售票日出爐」

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

憲兵中士自主訓練突倒地　未送三總因評估內湖塞車才轉送台大

台積電下跌1元收517　台股上漲71點站上15500

懷抱比熊犬違規闖馬路！警攔查狗嚇一跳　主人「更怕」原因曝

生活熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

台灣燈會閉幕 ！2024年台南接棒

PLG啦啦隊「抖臀拍屁」干擾罰球　球迷開罵

Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」　大尺度畫面曝光

更多熱門

相關新聞

新鮮人起薪喊45K！小主管徵助理傻眼...網點1關鍵

新鮮人起薪喊45K！小主管徵助理傻眼...網點1關鍵

工作面試是雇主和求職者互相了解的一個過程。一名女網友透露，自己是上市公司的小主管，最近在找團隊組員，結果很多新鮮人沒有相關經歷和作品，薪水卻開至少4萬5000元，讓她傻眼直呼「去巨匠電腦都要付錢了，為什麼會覺得領薪水是來學東西、不做雜事、還可以耍玻璃心？」

韭菜煎餅做一半突尖叫！72歲阿婆幸運中1061萬

韭菜煎餅做一半突尖叫！72歲阿婆幸運中1061萬

共食一碗麵驚見「超噁1習慣」　她崩潰拒吃

共食一碗麵驚見「超噁1習慣」　她崩潰拒吃

八三夭霸天「一聽最美里長要來」秒改口合作

八三夭霸天「一聽最美里長要來」秒改口合作

恩恩3歲生日　爸準備蛋糕感性告白

恩恩3歲生日　爸準備蛋糕感性告白

關鍵字：

閏二月閏2月生日周刊王

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面