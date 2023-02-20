24歲百萬AV女優「疑不堪惡評」輕生亡！　母慟證實：黑暗籠罩她

▲ 迪茨生前擁有廣大粉絲，卻也遭受網友惡評。（圖／翻攝自IG／@coconutkittywins，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州知名成人女星迪茨（Diana Deets）綽號「椰子貓」（Coconut Kitty），甜美臉蛋和火辣身材吸引廣大粉絲，除了經營OnlyFans平台，IG也有近550萬人追蹤，日前卻傳出不堪網友惡評輕生。母親也悲痛證實，女兒在「黑暗籠罩」後不幸身亡，得年僅24歲。

迪茨的母親19日使用女兒的IG帳號發文證實，她在12日結束自己的生命，「她是這世界上的一束光，一直在發光」，「她很堅強，很善良，是我們認識最慷慨的人，總是試圖鼓舞身邊每一個人」，「我們是多麼希望能帶走一些籠罩她心頭的黑暗」。據SNB13報導，迪茨生前深受憂鬱所苦，推測是因工作上受到網友攻擊所致。

她母親提到，「她是母親，是姊妹，是女兒，是最好的朋友，也是你們之中許多人的榜樣。最重要的是她愛她的孩子們、喜歡當媽媽，孩子就是她的全部，她全心全意愛著他們，也想確保他們被愛」，並藉此呼籲人們多多關心身邊親友，愛要及時，「你永遠不知道你和所愛之人還剩下多少時光」。

迪茨的死訊令許多粉絲心碎，紛紛留言表示，「她是個很棒的人，很溫柔的靈魂，我想這就是發生這種事的原因。人們太無禮了，真希望她身邊有更多和她一樣的人」、「太心碎了」、「拜託告訴我這是假的」、「網友對她太有攻擊性了」。

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