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為中風夫磕頭流血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（20日）進入最後一天，預計下午4時回宮。而在進香第8天下午，一名女子幫中風的丈夫向媽祖祈求，磕頭磕到流血。媽祖看到了，主動將神轎靠在女子身上賜福，讓她激動大叫痛哭。

為中風夫磕頭出血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲▼媽祖「粉紅超跑」主動靠在這家人身上，讓女子激動大哭、雙手合十。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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為中風夫磕頭出血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

當時女子和子女跪在路旁，她不斷向媽祖磕頭，小孩身上還掛著一個白板，上頭寫「我爸爸中風，求媽祖保佑，讓爸爸健康。」

媽祖的「粉紅超跑」先是停下，接著靠近這家人，神轎不斷搖晃，仔細聽他們的祈求，隨後神轎更直接靠在女子身上，讓她激動大叫、雙手合十痛哭，不斷說「感謝娘娘」。媽祖也對男主人的衣服賜福，讓這家人跪在地上感謝媽祖，神轎又再度靠在他們身上，宛如在擁抱安慰。

為中風夫磕頭出血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲▼大人小孩下跪磕頭，謝謝媽祖賜福。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

為中風夫磕頭出血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

許多香燈腳感動說，「媽祖鑾轎居然主動讓這戶人家觸碰，媽祖慈悲，祈願這戶男主人順利恢復健康，並恢復正常之行動能力」、「最後那一幕，好像媽祖娘娘在抱這位信眾，安慰她痛苦的心情，好感動」、「第一次那麼近距離看媽祖神轎，賜福給這位太太與她的先生和小孩，祝福她的先生早日康復！最後媽祖神轎一直往媽媽那邊靠近，媽祖真的在擁抱這位媽媽和小朋友。」

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。

為中風夫磕頭出血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲▼媽祖幫男主人的衣服賜福，神轎也靠在這家人身上。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

為中風夫磕頭出血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▼女子磕頭磕到流血。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

為中風夫磕頭出血！白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▼白沙屯媽祖進香第9天即時轉播。

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