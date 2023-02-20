快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

記者林名揚、翁子皓／金門報導
金門金城鎮莒光路一處民宅今（20）日11時23分發生火警，竄出濃密黑煙。警消獲報後出動6車15人前往，現場為住宅3樓起火，燃燒面積約20平方公尺，警消緊急佈水線搶救，於11時42分獲控制。
▲金門金城鎮莒光路鬧區火警，攤商倉皇收拾逃命。（圖／記者林名揚翻攝）
據了解，由於事發地點在金城鬧區貞節牌坊附近，巷道狹窄，且有許多做生意的攤商，所以警消到場時，為方便救援並避免民眾受傷，疏散許多攤商與逛街的民眾。只見攤商發現火災後，趕緊收拾擺攤的商品，倉皇逃命。
記者林名揚、翁子皓／金門報導
金門金城鎮莒光路一處民宅今（20）日11時23分發生火警，竄出濃密黑煙。警消獲報後出動6車15人前往，現場為住宅3樓起火，燃燒面積約20平方公尺，警消緊急佈水線搶救，於11時42分獲控制。
▲金門金城鎮莒光路鬧區火警，攤商倉皇收拾逃命。（圖／記者林名揚翻攝）
據了解，由於事發地點在金城鬧區貞節牌坊附近，巷道狹窄，且有許多做生意的攤商，所以警消到場時，為方便救援並避免民眾受傷，疏散許多攤商與逛街的民眾。只見攤商發現火災後，趕緊收拾擺攤的商品，倉皇逃命。
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