快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

法務部調查局南部地區機動工作站接獲有跨國毒品集團以遊艇走私毒品的線報後，成立專案組調查，在2022年11月25日九合一大選的選前之夜，於高雄外海發現遊艇。海巡隊在遊艇上查扣800公斤K他命，船上4人全被聲押獲准，而價值千萬的遊艇，將近期進行拍賣。