盧崑福募得13萬元　公開捐贈台南省躬國小棒球隊

▲台南市議員盧崑福，幫南區省躬國小棒球隊募款共13萬100元，於19日上午親自捐給棒球隊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福，為幫南區省躬國小棒球隊募款，於建平里所辦的市集辦理「愛心麵」義賣共募得6萬100元，盧崑福本身再募得7萬元，共13萬100元於19日上午親自捐給棒球隊。

捐助儀式在省躬國小的專屬棒球場舉行，由校長謝辰育主持，球隊有多位家長、地方人士及當地的省躬里里長杜枝文、松安里里長黃高能，另外義賣場所的建平里里長傅建峰等到場。

盧崑福議員表示，省躬國小棒球隊這幾年成績表現不錯，但因經費欠缺，熱愛棒球的他獲知後，也幫忙參與募款，而這次逢安平區建平里於2月11、12日兩天在建平公園辦理市集，勢必吸引人潮前往，特擺設義賣攤並提供在「全聯」福利中心熱銷的「安平麵」義賣，結果成效不錯，除了麵條賣出外也獲得省躬國小的退休教師省躬國小退休老師邱順發捐1萬元、前省躬國小家長會長黃國勳捐1萬元、畢業於省躬國小的校友杜雪花捐助1萬元、熱心人士莊皓桓捐1萬元、建平里日歌初級班學員陳沼琴捐5千元，總共4萬5千元，包括義賣的麵全部收得也超過也有萬餘元，共募集近6萬1百元的棒球基金，他本身也募集7萬元，總共有13萬1百元。

省躬國小校長謝辰育並頒發感謝狀給盧崑福議員及傅建峰里長，盧崑福與傅建峰共同表示，等建平里下半年的市集一定還會幫棒球再辦義賣募集經費。