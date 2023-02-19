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台南安平40年來登刀梯道長　王浤儒「身騎白馬」百廟謝神恩

▲台南安平道壇道長王浤儒，在安平開台天后宮廟埕完成登刀梯後，正式晉升第3代掌門人，至今屆滿周年舉行百廟祈福祝典，著道袍身騎白馬巡香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平道壇道長王浤儒，在安平開台天后宮廟埕完成登刀梯後，正式晉升第3代掌門人，至今屆滿周年舉行百廟祈福祝典，著道袍身騎白馬巡香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平道壇道長王浤儒，2022年2月27日在安平開台天后宮廟埕完成登刀梯後，正式晉升第3代掌門人，至今屆滿周年舉行百廟祈福祝典，19日回到安平地區，巡香隊從安平西㡣殿出發，王浤儒著道袍「身騎白馬」朝各宮廟邁進，這也是安平地區40年後再度有道長完成登刀梯後騎白馬巡香。

▲台南安平道壇道長王浤儒，在安平開台天后宮廟埕完成登刀梯後，正式晉升第3代掌門人，至今屆滿周年舉行百廟祈福祝典，著道袍身騎白馬巡香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「登刀梯」是道教法師晉升道長的傳統科儀登，刀梯可分為36、72與108層梯，應是源於「36天罡72地煞」而來，王浤儒道長是登108梯，一般完成登刀梯要隨即展開巡香謝神，但因去年疫情關係延後至周年才舉辦。

▲台南安平道壇道長王浤儒，在安平開台天后宮廟埕完成登刀梯後，正式晉升第3代掌門人，至今屆滿周年舉行百廟祈福祝典，著道袍身騎白馬巡香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王浤儒說，他這次巡香謝神總共花3天時間，總共至100間廟謝恩，最遠到高雄阿蓮，前2天是搭車輛前往，第3天回到安平自己的故鄉是以「騎白馬」到區內30多間廟宇，出發第1間廟宇是選他的出身地的安平西㡣殿，再來前往安平開台天后宮等其他廟宇。

▲台南安平道壇道長王浤儒，在安平開台天后宮廟埕完成登刀梯後，正式晉升第3代掌門人，至今屆滿周年舉行百廟祈福祝典，著道袍身騎白馬巡香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王浤儒表示，巡香百廟祈福祝典源自於感謝神恩庇佑登刀梯平安圓滿，巡百廟行三跪九叩大禮並舉辦華宴謝神，是一趟感恩之旅，沿途會不定時發送平安招財符給民眾，26日再宴客「謝人」，敬神、謝人後才算圓滿。

▲台南安平道壇道長王浤儒，在安平開台天后宮廟埕完成登刀梯後，正式晉升第3代掌門人，至今屆滿周年舉行百廟祈福祝典，著道袍身騎白馬巡香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日上午，巡香隊伍集結於西㡣殿，隊伍由哨角、鑼藝開路，隨後先鋒官持印帶領騎白馬的王浤儒至各廟宇。該隻白馬高約180公分高，體型壯碩，在隊伍最末端特別吸睛顯目，成為路人的焦點，分取手機拍照。

王浤儒說，安平地區的登刀40年就舉行一次，至今再舉行，當年騎白馬巡香是他父親王德和，且他秉持家訓「道德品行，取之有道」之外，也懷抱著感恩的心、倡導飲水思源；並希望道教文化博大精深，盼能讓民眾更認識正統道教文化，避免被參差錯誤或片段不全的資訊給誤導。

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