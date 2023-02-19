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台南水情不佳　黃偉哲超前部署攜手中央充實水源呼籲節水抗旱

▲台南水情不佳，黃偉哲超前部署節水措施，籲民眾共同節水抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南水情不佳，黃偉哲超前部署節水措施，籲民眾共同節水抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了防患未然，台南市府團隊超前部署，促請中央協助，啟動了多項抗旱措施，包括曾文南化聯通管改善、白河水庫清淤、南化水庫溢流堰加高等水源調度及水庫改善工程；中央地方攜手合作，提升水源調度的應變操作能力，共同確保民生用水的充足。

黃偉哲市長表示，因應缺水，市府已經啟動多項抗旱措施，包括整備抗旱水井，擴大運用回收水，供給再生水等；也請中央協助積極調度管控水庫，目前為止，台南的水庫容量比起前年的百年大旱，還多出3000多萬噸，前年百年大旱的時候，5月底水庫僅剩6000萬噸，現在如果提早啟動因應的話，以目前用水量來推估，應該還可以撐一段時間。

▲台南水情不佳，黃偉哲超前部署節水措施，籲民眾共同節水抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府促請中央能透過充實水源的方式，包括疏濬白河水庫，可以多將近1000萬噸的庫容，將來雨季來的時候，就可以多裝進1000萬噸的水，還有包括南化、曾文的聯通管，藉由良好的聯通管設計，可以避免每年南化水庫的水溢流，這樣就有多餘的水資源可以流至曾文水庫，農田也就不會面臨休耕狀況，因此，透過多元化的方式，來增加蓄水量達到節約用水的目標。最重要的是，市長也呼籲市民朋友一起撙節用水、未雨綢繆，共同努力為節水盡一份心力，確保水資源的永續性。

▲台南水情不佳，黃偉哲超前部署節水措施，籲民眾共同節水抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，政府必須以身作則，主動響應節水措施，多加使用回收水來替代自來水，實踐自主節水的精神，亦請工業產業擴大運用回收水及RO水，共同延長轄內自來水供水期程，市府目前已每日使用4800噸回收水代替自來水，將請各工業區配合，擴大回收水使用量。黃市長也感謝中央的協助，提早管控調度水源，確保台南市公共用水供水無虞，為南部地區增加穩定供水及抗旱應變能力。

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▲台南水情不佳，黃偉哲超前部署節水措施，籲民眾共同節水抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南境內19口抗旱井已整備完成，可每天供應3萬噸產業次級水供民間使用，有需要廠商可向經濟發展局申請登記；另外，水利局在安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南及永康水資源回收中心，每日總計可提供16800噸回收水，可作為灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

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