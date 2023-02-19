缺水慘照曝！南科蓮潭滯洪池一片乾涸　美景不再還飄死魚臭味

▲台南水情不佳，經濟部決定3月1日起嘉義水情亮黃燈減壓供水，台南轉橙燈減量供水。圖為南科蓮潭滯洪池乾涸景象。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導



台南水情不佳久旱不雨，南科LM區蓮潭滯洪池一片乾涸，該處住戶坐擁水色美景不再，且不時傳來死魚惡臭味，令住戶十分無奈，為了因應缺水，台南市府團隊促請中央協助，啟動了多項抗旱措施，包括曾文南化聯通管改善、白河水庫清淤、南化水庫溢流堰加高等水源調度及水庫改善工程；中央地方攜手合作，提升水源調度的應變操作能力，共同確保民生用水的充足。

台南水情不佳，曾文水庫蓄水量11977萬立方公尺（23.6％）、烏山頭水庫蓄水量3724萬立方公尺（23.6％）、南化水庫蓄水量4784.92萬立方公尺（53.5％）、白河水庫蓄水量296萬立方公尺（21.3％），總計20781萬立方公尺，必須撐到梅雨季來臨才會有降雨，而此一蓄水量係嘉南灌區（含曾文，烏山頭，白河水庫灌區）一期作休耕才有的。

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台南地區2022年降雨情況不佳，2023年至今老天幾乎未降雨，經濟部決定3月1日起嘉義水情亮黃燈減壓供水，台南轉橙燈減量供水。像南科LM區蓮潭滯洪池目前已是一片乾涸，池底龜裂，還不時傳來死魚臭味，該處有很多南科科技新貴在此購屋，看中的就是這片水色美景，由於房價不斐，還被稱為「南科富人區」，如今LM區蓮潭滯洪池乾涸，湖光美色不再，也讓當地居民苦笑無言。

黃偉哲市長表示，因應缺水，市府已經啟動多項抗旱措施，包括整備抗旱水井，擴大運用回收水，供給再生水等；也請中央協助積極調度管控水庫，目前為止，台南的水庫容量比起前年的百年大旱，還多出3000多萬噸，前年百年大旱的時候，5月底水庫僅剩6000萬噸，現在如果提早啟動因應的話，以目前用水量來推估，希望能撐到8月。





市府促請中央能透過充實水源的方式，包括疏濬白河水庫，可以多將近1000萬噸的庫容，將來雨季來的時候，就可以多裝進1000萬噸的水，還有包括南化、曾文的聯通管，藉由良好的聯通管設計，可以避免每年南化水庫的水溢流，這樣就有多餘的水資源可以流至曾文水庫，農田也就不會面臨休耕狀況，因此，透過多元化的方式，來增加蓄水量達到節約用水的目標。最重要的是，市長也呼籲市民朋友一起撙節用水、未雨綢繆，共同努力為節水盡一份心力，確保水資源的永續性。



目前台南境內19口抗旱井已整備完成，可每天供應3萬噸產業次級水供民間使用，有需要廠商可向經濟發展局申請登記；另外，水利局在安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南及永康水資源回收中心，每日總計可提供16800噸回收水，可作為灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。