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強化災害搶救技能　台南義消東門中隊辦山訓暨繩索訓練

▲台南市義消東門中隊19日選定嘉義縣竹崎大凍山，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市義消東門中隊19日選定嘉義縣竹崎大凍山，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消東門中隊19日選定嘉義縣竹崎大凍山，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」，訓練由義消東門中隊長包博元經由幹部會議發起，由義消東門中隊3名幹部、東門分隊教官陳志成及助教郭正宇帶隊，總計32名消防及義消人員參與，除加強義消基本體技能外，進而提升義消人員體能及災害搶救技能。

▲台南市義消東門中隊19日選定嘉義縣竹崎大凍山，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次訓練包含「義消同仁到達救援現場後應實施的作為及繩索的運用」、「固定點的選定」、「雙繩系統的架設」、「省力滑輪組及上拉下放」等課程，並向義消講解說明「雙繩及雙重確保」的重要性，並透過繩索救援裝備克服各種救災現場艱困地形地物，以降低救災風險及確保人員安全。山域救援繩索技術除運用在人命的搶救外，另可面對市區高樓倒塌受傷民眾的吊掛應用及確保消防人員自身安全。

▲台南市義消東門中隊19日選定嘉義縣竹崎大凍山，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊長石家源表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災救護器材及裝備不斷的更新補充，消防救災工作經常需要消防及義消人員相互搭配執行任務，感謝義消東門中隊發起本次山域訓練，藉此機會來培養團隊默契，提升災害搶救效率。

▲台南市義消東門中隊19日選定嘉義縣竹崎大凍山，併同義消常年訓練辦理「義消山訓暨繩索訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯表示，衷心感謝義消東門中隊及此次參訓的義消弟兄，犧牲假期積極參與訓練，培養搶救能力以救助更多需要幫助的民眾，發揮消防勇於助人的大愛精神，在此也歡迎熱血市民朋友加入義消的行列，共同打造更安全的宜居生活環境。

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