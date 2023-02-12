男童「身體不適」舉手遭忽略！送醫搶救不治…爺爺聽到噩耗也去世

▲男童上課時舉手告知教師身體不適，對方卻要求「忍一忍」，最後竟造成死亡意外。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

福建省福州市先前發生校園意外，8歲男童因為身體不適，上課時連續舉手7次示意，卻都遭到老師忽略，沒想到放學時竟在樓梯摔倒，當場失去意識，送醫搶救仍沒有挽回性命。對此，家長感到相當崩潰，孩子的爺爺得知噩耗，過沒多久就含恨離世，如今當事教師仍照常上課、校方也沒有任何道歉，讓他感到憤怒，只求能得到一個交代。

綜合陸媒報導，8歲的郭姓男童2020年11月5日上課時，因為身體不適，當天10點21分至31分之間，連續舉手7次示意，但老師上前交流後，只告知「忍一忍」，孩子無奈之下只能趴在桌上休息。

郭姓男童趴了約20分鐘，下課後排隊放學，在教師的攙扶下艱難走下樓梯，沒想到經過轉角時竟意外摔倒，當場失去意識，後來送到醫院治療，一共住院280天、居家護理190天，仍舊不幸身亡。

男童的爺爺聽到噩耗，感到十分崩潰，在孫子去世不久後，也跟著含恨離世，導致整個家庭蒙上一層陰影，孩子的雙親也相當崩潰。

▼男童跌倒後失去意識，搶救280天、居家護理190天仍沒有挽回性命。（圖／翻攝自紅星新聞）



對此，郭母出面控訴，若是鮑姓教師能多一點責任心、同理心以及職業道德，讓兒子能夠早點被送到醫院、下樓時不要跌倒，兒子也不至於失去生命，家庭也不會因此破碎。

郭母認為，鮑姓教師對於孩子的死亡，有不可推卸的直接責任，但到目前為止，校方、鮑姓教師從未說過一句道歉，且鮑姓教師仍能在學校裡安心任職、當導師，讓她感到不可思議。

令她更生氣的是，目前與學校的二審官司正在進行，校方的律師竟辯稱，當時孩子並非在舉手，只是在抓頭，還懷疑兒子身體本來就有問題。

郭母提到，至今校方、鮑姓教師仍沒有任何認錯的舉動，他們迫於無奈之下，只能將事件在網路上公開，希望可以透過網路的力量，替孩子討回公道。