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社會 社會焦點 保障人權

假檢警詐2男女近千萬！警揭詐團話術　「加LINE定時回報」別上當

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局5日對假警檢詐騙提出風險預警。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

詐團假冒公務機關電話詐騙案件增多，常以民眾身分證遭冒用、冒領健保補助或電話費未繳、或涉及洗錢、其他刑事案件為由、要求監管被害人帳戶等話術行騙得逞。近期還發現詐騙集團為了監控被害人，常要民眾每日定時回報，手段相當惡劣。

刑事局指出案例說明：離島1名60歲廖男，日前在自家接獲電信局人員來電，稱被害人話費未繳，詐團假稱警官指被害人涉販毒、洗錢案，被害人情急配合對方，詐團假檢察官加廖男LINE並要求每日上、下午定時回報行蹤，廖男依照假檢察官要求，開通網銀並設定約定帳號，且將帳號密碼供給詐集，事後被害人發現帳戶遭盜領這才報警，損失新台幣數百萬元。

北部1名60歲張女在家中接獲自稱板橋戶政所來電，詐團表示有人拿委託書要申請戶籍謄本，歹徒要張女報案，並轉接給假警察，對方要求電話製作筆錄，告知張姓女子帳戶涉洗錢，假檢警要求張女將銀行保險箱內金飾領出交付。

歹徒並假冒檢察官要求被害人早中晚以LINE回報行蹤，並指示解除美金定存、用儲蓄險借錢，設定網路銀行並提供帳號密碼，被害人帳戶遭盜領才驚覺遭騙，緊急報警求助，財損失數百萬新台幣、金飾。

刑事局提醒民眾，詐團常用「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」詐財，正牌檢察官、警察不會要求民眾在電話中作筆錄、也不會監管民眾帳戶、要求民眾安全回報。電話中聽到這些關鍵字就是詐騙！

該類假檢警案件被害人逾5成都是60歲以上銀髮族，警籲民眾接到相關語音詐騙電話，務必保持冷靜，聽到詐騙關鍵字立即掛斷電話，並可撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。

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