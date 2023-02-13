　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／外役監受刑人探親逾期未歸　警衝老家驚見他已成冰冷屍體

▲台中監獄外觀。（圖／翻攝自法務部矯正署）

▲台中監獄外觀。（圖／翻攝自法務部矯正署）

記者張君豪、白珈陽／連線報導

根據知名媒體人名嘴黃揚明13日透過臉書揭露：「台中監獄外役分監一位因詐欺罪入獄受刑人XXX，原訂今天中午11時應收假返回監所，卻逾假未歸脫逃，目前本案已通報警察機關查緝，並由刑事局發布查緝專刊。」

對此不少網友留言痛批「台南殺警案後居然還發生這種事」、「從事詐欺還可以到外役監度假！真的太誇張」但對此刑事警察局也緊急作出回應表示：經法務部矯正司通報後，刑事局13日依規定發布「重要緊急查緝專案」通報全國警方積極搜捕黃嫌。

▲媒體名嘴剝雞黃揚明揭露又見外役監犯人逾期未歸，但警方查證後發現黃嫌已經尋短身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，13日下午警方已在受刑人南投縣住家發現他的遺體，原來該受刑人逾期違反外役監收假報到時間後，被發現在家輕生身亡，警方依規定通報法務部，加上受刑人已身亡，脫逃行為消滅，刑事局將撤下該則查緝專刊。

台南明德外役監去年發生受刑人殺警案，震驚社會，此後若再有外役監受刑人脫逃消息傳出，皆引起大眾重視。

刑事警察局今日發布通緝案，台中外役監1名受刑人逾假未歸。台中監獄副典獄長楊戶政表示，該受刑人因詐欺案入獄，獄中表現正常，近日申請返家探親，原訂在今日上午11時收假，該受刑人上午有打電話向獄中回報，並且也依規至南投住處附近的派出所報到，未料到了11時，卻沒有返回台中監獄。

楊戶政指出，事發後立即通知相關警察單位協尋，南投警方前往受刑人住處發現其失去生命跡象，遺體周遭放有木炭，初步了解，該受刑人與母親同住，今日趁母親出門工作時輕生身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

ET快訊
日本街頭出現「手搖飲南霸天」　驚人1改變全場笑歪
快訊／台中外役監脫逃　陳屍住家！
北監7收容人藏8支智慧型手機！　獄方擴大追查
醫師遭爆「值班室當砲房」拍性愛片！　院方回應了
「不嫁我兒還能嫁誰？」8年感情死於60萬聘金　27歲女：錢讓
日本情侶錢花光求助　大讚「台灣警察真的很棒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10年3度酒駕！無業男欠繳8.5萬罰單　剛上工急辦分期執行署准了

快訊／外役監受刑人探親逾期未歸　警衝老家驚見他已成冰冷屍體

北監7收容人藏8支智慧手機！以「郵寄包裹」夾帶　獄方擴大追查

搶超商8300元「聲押被無保飭回」　劫匪2天後持刀押櫃姐ATM提款

北投阿公「超級大迴轉」擊落女騎士！　當場噴飛下肢骨折

日籍情侶旅台假日沒法兌換台幣　宜蘭暖警當換鈔機解燃眉之急

國6死亡車禍後又2起事故！7輛大小車追撞　1人輕傷送醫

北市男酒駕「連撞9機車」！騎士找車位遭波及　後座妹子跌落摔傷

景山大貨車國6再奪1命！醫曝慈母致命關鍵：上半身被撞爛慘死

奧迪併排停車被要求移車　駕駛竟嗆騎士：2400而已我開這種車

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

10年3度酒駕！無業男欠繳8.5萬罰單　剛上工急辦分期執行署准了

快訊／外役監受刑人探親逾期未歸　警衝老家驚見他已成冰冷屍體

北監7收容人藏8支智慧手機！以「郵寄包裹」夾帶　獄方擴大追查

搶超商8300元「聲押被無保飭回」　劫匪2天後持刀押櫃姐ATM提款

北投阿公「超級大迴轉」擊落女騎士！　當場噴飛下肢骨折

日籍情侶旅台假日沒法兌換台幣　宜蘭暖警當換鈔機解燃眉之急

國6死亡車禍後又2起事故！7輛大小車追撞　1人輕傷送醫

北市男酒駕「連撞9機車」！騎士找車位遭波及　後座妹子跌落摔傷

景山大貨車國6再奪1命！醫曝慈母致命關鍵：上半身被撞爛慘死

奧迪併排停車被要求移車　駕駛竟嗆騎士：2400而已我開這種車

藍營大安區競爭對手再＋1　前國安會副秘楊永明宣布投入初選

客人見「貓全家福」好奇攀談！聽到十口灶驚呆　老公宣言讓她冒汗

【廣編】幸福企業大舉徵才！麗寶集團旗下飯店、建設、樂園、生醫徵才近千人

1700旅客滯金門！4加班機有望疏運736人　最快今晚6時55分起飛

畢旅「30女高中生洗澡」遭男同學偷拍！　露天浴池成犯罪天堂

運用科技搜救山域事故訓練　南消二大隊提升迷蹤搜索效能

17歲啦啦隊少女慘摔9m懸崖身亡　家屬淚曝：當晚她準備要領獎

曾仁和暫停訓練　中華隊回報最新傷勢情況

10年3度酒駕！無業男欠繳8.5萬罰單　剛上工急辦分期執行署准了

小賴錄影動怒「沒辦法容忍」！　黃偉晉被圍剿無奈：我跟自己道歉

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

社會熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

即／台中鷹架工人4樓墜2樓　送醫不治

即／北投嚴重車禍！機車零件四散2人躺馬路

獨／國6自小客遭大貨車撞爛　1女趴地命危

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

揪人妻百貨停車場偷情！小王淫喊：讓妳腿軟

台版柬埔寨奪3命　棄屍組嫌犯淚求交保

賣場停車格後輪擋絆人摔傷　婦索賠102萬

小開偷吃拍性愛片　對戰老婆1原因輸了

嘉義出租房白骨　死者是前放射師

「只喝1罐」酒測值超標5倍　真相曝光

快訊／想併排雙車躲測照！賓士國道偏移撞貨車

更多熱門

相關新聞

童不適7次舉手　下課昏死送醫亡

童不適7次舉手　下課昏死送醫亡

福建省福州市一名家長「風往北吹y5」在微博上爆料稱，2020年11月，自己8歲的兒子郭某在福州市鼓樓區某國小上課期間，感到身體不適，10分鐘內舉手示意7次，但任課老師沒有帶他離開教室。下課後，孩子由老師攙扶著走下樓梯，之後摔倒在樓梯拐角處，撞到後腦當場昏迷後不幸離世。

即／全國治安兵符大洗牌　各市刑大隊長名單曝

即／全國治安兵符大洗牌　各市刑大隊長名單曝

恐怖畫面曝！騎士路口突煞停遭撞飛　頭爆血身亡

恐怖畫面曝！騎士路口突煞停遭撞飛　頭爆血身亡

花蓮女失聯3天尋獲　遭「撞毀機車壓住」死亡

花蓮女失聯3天尋獲　遭「撞毀機車壓住」死亡

老公不想吃火鍋！她暴怒跳車顱腦撞地慘死

老公不想吃火鍋！她暴怒跳車顱腦撞地慘死

關鍵字：

刑事局查緝專刊外役監逃犯黃嫌身亡

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面