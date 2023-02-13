快訊／外役監受刑人探親逾期未歸　警衝老家驚見他已成冰冷屍體

▲台中監獄外觀。（圖／翻攝自法務部矯正署）

記者張君豪、白珈陽／連線報導

根據知名媒體人名嘴黃揚明13日透過臉書揭露：「台中監獄外役分監一位因詐欺罪入獄受刑人XXX，原訂今天中午11時應收假返回監所，卻逾假未歸脫逃，目前本案已通報警察機關查緝，並由刑事局發布查緝專刊。」

對此不少網友留言痛批「台南殺警案後居然還發生這種事」、「從事詐欺還可以到外役監度假！真的太誇張」但對此刑事警察局也緊急作出回應表示：經法務部矯正司通報後，刑事局13日依規定發布「重要緊急查緝專案」通報全國警方積極搜捕黃嫌。

據了解，13日下午警方已在受刑人南投縣住家發現他的遺體，原來該受刑人逾期違反外役監收假報到時間後，被發現在家輕生身亡，警方依規定通報法務部，加上受刑人已身亡，脫逃行為消滅，刑事局將撤下該則查緝專刊。

台南明德外役監去年發生受刑人殺警案，震驚社會，此後若再有外役監受刑人脫逃消息傳出，皆引起大眾重視。

刑事警察局今日發布通緝案，台中外役監1名受刑人逾假未歸。台中監獄副典獄長楊戶政表示，該受刑人因詐欺案入獄，獄中表現正常，近日申請返家探親，原訂在今日上午11時收假，該受刑人上午有打電話向獄中回報，並且也依規至南投住處附近的派出所報到，未料到了11時，卻沒有返回台中監獄。

楊戶政指出，事發後立即通知相關警察單位協尋，南投警方前往受刑人住處發現其失去生命跡象，遺體周遭放有木炭，初步了解，該受刑人與母親同住，今日趁母親出門工作時輕生身亡。

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