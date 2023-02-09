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快訊／全國治安兵符大洗牌！刑事局調動刑大隊長　34人名單曝

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）
▲刑事局9日發布一系列縣市刑警大隊長重要警職缺。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

為因應台灣治安情勢，加強警戒打擊黑幫犯罪的力度，近來警政署大動作密集挑整各地中高階警官人事，9日下午刑事局發布34名包含縣市刑警大隊長、刑事局科室一級主管等重要警察人事命令，包含北中南東部各地刑警大隊長均進行職務調遷。

刑事局指出，調派人令經過縝密規畫、人評會共同就適任人選之專業能力、品操學能、工作績效、發展潛能，及依職期與地區調任等遷調原則進行通盤考量，經報請內政部警政署核定發布，相關中高階警官調任作業統一在2月13日下周一辦理報到交接。

本次刑事局主官暨縣市大隊長等中高階警官完整調遷名單如下：

一、刑事局偵九大隊副大隊長紀延熹調升航警局刑警大隊大隊長
二、刑事局偵四大隊副大隊長李名盛調升國道警局刑警大隊大隊長
三、刑事局偵二大隊副大隊長賴俊堯調升刑事局司法科科長
四、刑事局電偵大隊副大隊長游文勝調升刑事局偵防中心主任
五、刑事局反黑科研究員楊廷祥調升刑事局督訓科督察
六、刑事局秘書室研究員黃淑華調升刑事局秘書室秘書
七、刑事局偵六大隊副大隊長戴長生調升刑事局預防科秘書
八、刑事局公關室研究員李建翰調任刑事局偵一大隊副大隊長
九、雲林縣警局刑警大隊大隊長曾順光調任刑事局偵二大隊副大隊長
十、嘉義縣警局刑警大隊大隊長徐宏杰調任刑事局偵三大隊副大隊長（兼毒緝執秘）
十一、新竹縣警局刑警大隊大隊長陳榮標調任刑事局偵四大隊副大隊長
十二、基隆市警局刑警大隊大隊長賴英門調任刑事局偵六大隊副大隊長
十三、彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥調任刑事局偵七大隊副大隊長
十四、保二總隊刑警大隊大隊長賴欣宏調任刑事局偵九大隊副大隊長
十五、屏東縣警局刑警大隊大隊長陳志埕調任刑事局電偵大隊副大隊長
十六、鐵路警局刑警大隊大隊長劉貞汝調任基隆市警局刑警大隊大隊長
十七、苗栗縣警局刑警大隊大隊長吳柏羲調任新竹縣警局刑警大隊大隊長
十八、連江縣警局刑警隊隊長柯宏宜調任苗栗縣警局刑警大隊大隊長
十九、南投縣警局刑警大隊大隊長徐名谷調任彰化縣警局刑警大隊大隊長
二十、保七總隊刑警大隊大隊長葉明鐘調任南投縣警局刑警大隊大隊長
二十一、宜蘭縣警局刑警大隊大隊長王嘉華調任雲林縣警局刑警大隊大隊長
二十二、澎湖縣警局刑警大隊大隊長陳培德調任嘉義縣警局刑警大隊大隊長
二十三、臺東縣警局刑警大隊大隊長黃維和調任屏東縣警局刑警大隊大隊長
二十四、刑事局偵三大隊隊長鄭偉豪升任宜蘭縣警局刑警大隊大隊長
二十五、刑事局偵四大隊隊長林書楷升任臺東縣警局刑警大隊大隊長
二十六、刑事局偵七大隊隊長呂松浩升任澎湖縣警局刑警大隊大隊長
二十七、刑事局偵八大隊隊長翁士閔升任保二總隊刑警大隊大隊長
二十八、刑事局偵一大隊隊長顏光燦升任保七總隊刑警大隊大隊長
二十九、刑事局國際科隊長張瑋倫升任鐵路警局刑警大隊大隊長
三十、刑事局偵二大隊隊長林佑裕升任連江縣警局刑警隊隊長
三十一、警政署第五序列專員徐子哲調任刑事局局長室研究員
三十二、刑事局偵四大隊隊長林振瑞升任刑事局研究員
三十三、刑事局司法科股長李雅惠升任刑事局研究員
三十四、刑事局偵三大隊隊長黃文圳升任刑事局研究員

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