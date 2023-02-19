　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨團將交通召委拱手讓人？2席恐落綠手中　黨內批「謎之操作」

▲▼國民黨團召開「兩條海底電纜全斷線 馬祖成孤島！」記者會 陳雪生。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總召曾銘宗（右一），立法委員謝衣鳳（中）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委許淑華去年當選南投縣長，她在交通委員會的遺缺，國民黨團卻未予以增補，由於該委員會目前只剩4席黨籍立委，若明（20）日黨團內部協商之後仍無立委入陣，到了23日召委選舉時，總數2席召委恐都落入綠營手上。藍營人士批，國民黨團這波「謎之操作」，恐怕喪失了自己主戰場立法院的話語權，還將在黨內興起軒然大波。

立法院最新會期委員會分配席次已於昨日出爐，由於立法院的八大委員會分別有13至15席名額，照往例即便是在立院佔少數的國民黨團，只要委員會內有5席名額便可佔得1席召委，故往年各委員會分配黨團名單時，都是以每個委員會有5席黨籍立委為目標來作業。

不過，昨天各黨協商席次分配時，國民黨團將現有總數38席立委，先對八大委員會分配各4席，最後再將剩下的6席，分別分配至內政、外交國防、財政、司法法制各1席，以及經濟委員會2席。而已經有2名時力委員（邱顯智、陳椒華）進駐的交通委員會，竟1個席次都沒有分配。

因此綜觀本次交通委員會的立委配置，將有8席民進黨籍、2席時代力量，而國民黨僅佔4席。照往年經驗，時力在召委選舉中，若擔任關鍵少數時，都是會回歸「小綠」本份，將自己的票投給民進黨籍召委候選人，如2020年王婉諭在衛環委員會召委選舉時便是如此。因此本次只要時代力量的2位委員在召委選舉時投向民進黨，那國民黨在交通委員會的召委就可能「掛蛋」。

在此情況下，對於任期最後一年的議程安排、法案進度，國民黨恐怕都只能聽天由命；知情人士直言，特別是國民黨智庫在今年將「交通安全基本法」列為優先法案，若交通委員會欠缺黨籍召委，此法案的苦心造詣恐怕只能付諸東流。

該人士指出，在預先統計名額時，將交通委員會列為第一志願的藍營委員就已有5人，也就是如果國民黨團照原則處理，將交通委員會的席次分配至5席，不但所有登記第一志願的委員可以如願以償，召委名額也不再是個問題。但如今國民黨團這波規劃，被外界譏為「謎之操作」，恐怕喪失了自己主戰場立法院的話語權，還將在藍營內部興起軒然大波。

對於前述問題，一位國民黨交通委員會立委資深幕僚表示，目前看到的席次分配並非最終定案，因為明（20）日國民黨團還會再進行一次內部協商，屆時黨團及黨籍立委還會再進行討論。該資深幕僚說，據他的了解，有不分區立委想要進入交通委員會，明天就知道結果如何。

ET快訊
正妹慶生喝掛「3個月後肚子變大」　引產驗DNA揪出撿屍男
沈月爆分手《小美好》男星！　親吐原因：在一起沒那麼舒服了
快訊／被媽媽甩巴掌　女兒一怒亮刀要殺
壯觀！18輛吊車一字排開　炸百萬鞭炮
免費看！　北市「櫻花隧道」花開滿了
「2大女神」接續現機場！全智賢、宋慧喬親民揮手　近距離見粉絲
PLG啦啦隊干擾罰球　抖臀拍屁露底褲！球迷開罵了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾與「豆哥」王孝瑋同台點燈？　林俊憲3點聲明：不認識

力挺蔡培慧　賴清德：讓「鹿谷外孫」為南投爭一口氣

傳藍營初選納大局條款　羅智強表態反對：何謂「大局」人民判斷

藍黨團將交通召委拱手讓人？2席恐落綠手中　黨內批「謎之操作」

慈善募款賑災土耳其　盧秀燕呼籲：有錢出錢、有力出力

傳藍營立委初選採現任優先　徐巧芯打起精神喊：還是相信國民黨！

他稱藍營「大局條款」是「徐巧芯條款」　引本尊親回：傷芯泰平洋

藍立委提名納「大局條款」？　國民黨怒斥：毫無所悉別捕風捉影

陳宗彥涉性招待疑雲　賴清德子弟兵：支持檢方重啟調查

王毅稱台獨想改變現狀　陸委會：台海現狀是「兩岸互不隸屬」

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

日語會這幾句就無敵！ 「語氣、表情」是精髓

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

武陵農場3km櫻花海！　空拍壯觀畫面超粉一片

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

曾與「豆哥」王孝瑋同台點燈？　林俊憲3點聲明：不認識

力挺蔡培慧　賴清德：讓「鹿谷外孫」為南投爭一口氣

傳藍營初選納大局條款　羅智強表態反對：何謂「大局」人民判斷

藍黨團將交通召委拱手讓人？2席恐落綠手中　黨內批「謎之操作」

慈善募款賑災土耳其　盧秀燕呼籲：有錢出錢、有力出力

傳藍營立委初選採現任優先　徐巧芯打起精神喊：還是相信國民黨！

他稱藍營「大局條款」是「徐巧芯條款」　引本尊親回：傷芯泰平洋

藍立委提名納「大局條款」？　國民黨怒斥：毫無所悉別捕風捉影

陳宗彥涉性招待疑雲　賴清德子弟兵：支持檢方重啟調查

王毅稱台獨想改變現狀　陸委會：台海現狀是「兩岸互不隸屬」

「台灣之光」出國險被當小偷　還原驚險過程：好險沒被報警！

美官員：中國可能正暗助俄攻烏　提供非致命性軍援

美眉洗澡瞥見GoPro嚇壞！潛水教練遭控偷拍不起訴　關鍵原因曝

11款「抗老精華液」推薦！DARPHIN小金球精露、赫蓮娜升級膚況超有感

「1動作」擦肩房貸補貼！他曝剝奪感：符合資格已經很卑微了

橫田久則與恰恰台日農場交流　曝20年前「女兒太吵曾被罵」

魚丁糸被全場歪樓「點這首歌」！　青峰傻眼：在小巨蛋唱這個合理嗎？

皮膚變黏土！他拇指按下「驚見恐怖凹洞」不回彈　奪命病灶曝光

澳豐基金投資爆爭議　連接器廠台端認逾3100萬未贖回

許富凱強忍喪父之痛　敬業上工親吐「身心狀況」！

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

小商人諷上酒店若要辭職　議會只剩女議員

超級悠遊卡「儲500變1000」有隱藏好康？　悠遊卡公司回應了

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

陳宗彥涉性招待爆吃案　法務部3點聲明回應

「國民黨即將開啟亂局」　黃暐瀚點名4人：準備大亂鬥

收到陳宗彥監聽譯文　邱顯智曝內附一紙條：爆料者是熟法律的圈內人

不只陳宗彥！黃偉哲、林俊憲也與「豆哥」同台

再轟郭台銘「橫柴入灶」應道歉　蔡正元嘆國民黨3人受盡委屈

快訊／「東引氣球」鑑定結果出爐　國軍首揭台海「空飄氣球」動態

2024初選傳採現任優先　徐巧芯：國民黨真的是我的家嗎？

總統府侍衛長呂坤修　將接任八軍團指揮官

立委鄭麗文挨告！因「這件事」將赴警局應訊

陸軍官校「新版踢正步」挨批　國防部：走法未模仿解放軍

更多熱門

相關新聞

賴清德：讓蔡培慧為南投爭一口氣

賴清德：讓蔡培慧為南投爭一口氣

南投縣立委補選將在兩周後投票，民進黨主席賴清德19日連續第二天陪同候選人蔡培慧跑行程，拉抬選舉氣勢。他表示，祈求國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓人民過正常生活，也期望蔡培慧能夠順利高票當選，讓鹿谷出身的外孫為南投爭一口氣。

傳藍營初選納大局條款　羅智強表態反對：何謂「大局」人民判斷

傳藍營初選納大局條款　羅智強表態反對：何謂「大局」人民判斷

傳藍營立委初選採現任優先　徐巧芯打起精神喊：還是相信國民黨！

傳藍營立委初選採現任優先　徐巧芯打起精神喊：還是相信國民黨！

他稱藍營「大局條款」是「徐巧芯條款」　引本尊親回：傷芯泰平洋

他稱藍營「大局條款」是「徐巧芯條款」　引本尊親回：傷芯泰平洋

藍立委提名納「大局條款」？　國民黨怒斥：毫無所悉別捕風捉影

藍立委提名納「大局條款」？　國民黨怒斥：毫無所悉別捕風捉影

關鍵字：

國民黨立法院朱立倫曾銘宗

讀者迴響

熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

快訊／陳零九宣布分手10年女友！

趕路中！玄天上帝邀進宮　白沙屯媽祖做出決定

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

「勇腳伯」進香落單　貨車司機1舉動超感人

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

人氣樂團吉他手涉性侵團員女友！…被控「趁她斷片硬上」

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

更多

最夯影音

更多
搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌
林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面