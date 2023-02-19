藍黨團將交通召委拱手讓人？2席恐落綠手中　黨內批「謎之操作」

▲國民黨總召曾銘宗（右一），立法委員謝衣鳳（中）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委許淑華去年當選南投縣長，她在交通委員會的遺缺，國民黨團卻未予以增補，由於該委員會目前只剩4席黨籍立委，若明（20）日黨團內部協商之後仍無立委入陣，到了23日召委選舉時，總數2席召委恐都落入綠營手上。藍營人士批，國民黨團這波「謎之操作」，恐怕喪失了自己主戰場立法院的話語權，還將在黨內興起軒然大波。

立法院最新會期委員會分配席次已於昨日出爐，由於立法院的八大委員會分別有13至15席名額，照往例即便是在立院佔少數的國民黨團，只要委員會內有5席名額便可佔得1席召委，故往年各委員會分配黨團名單時，都是以每個委員會有5席黨籍立委為目標來作業。

不過，昨天各黨協商席次分配時，國民黨團將現有總數38席立委，先對八大委員會分配各4席，最後再將剩下的6席，分別分配至內政、外交國防、財政、司法法制各1席，以及經濟委員會2席。而已經有2名時力委員（邱顯智、陳椒華）進駐的交通委員會，竟1個席次都沒有分配。

因此綜觀本次交通委員會的立委配置，將有8席民進黨籍、2席時代力量，而國民黨僅佔4席。照往年經驗，時力在召委選舉中，若擔任關鍵少數時，都是會回歸「小綠」本份，將自己的票投給民進黨籍召委候選人，如2020年王婉諭在衛環委員會召委選舉時便是如此。因此本次只要時代力量的2位委員在召委選舉時投向民進黨，那國民黨在交通委員會的召委就可能「掛蛋」。

在此情況下，對於任期最後一年的議程安排、法案進度，國民黨恐怕都只能聽天由命；知情人士直言，特別是國民黨智庫在今年將「交通安全基本法」列為優先法案，若交通委員會欠缺黨籍召委，此法案的苦心造詣恐怕只能付諸東流。

該人士指出，在預先統計名額時，將交通委員會列為第一志願的藍營委員就已有5人，也就是如果國民黨團照原則處理，將交通委員會的席次分配至5席，不但所有登記第一志願的委員可以如願以償，召委名額也不再是個問題。但如今國民黨團這波規劃，被外界譏為「謎之操作」，恐怕喪失了自己主戰場立法院的話語權，還將在藍營內部興起軒然大波。

對於前述問題，一位國民黨交通委員會立委資深幕僚表示，目前看到的席次分配並非最終定案，因為明（20）日國民黨團還會再進行一次內部協商，屆時黨團及黨籍立委還會再進行討論。該資深幕僚說，據他的了解，有不分區立委想要進入交通委員會，明天就知道結果如何。