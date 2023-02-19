傳藍營立委初選採現任優先　徐巧芯打起精神喊：還是相信國民黨！

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者江采蓁／綜合報導

面對2024選戰，多名國民黨青壯世代議員表態投入初選，引發世代交替議題。但今（19）日有媒體報導，黨中央擬於立委提名辦法中納入「大局條款」，在都有實力勝選的前提下，將採「現任優先」並「排除基層民代」，對此，率先拋出世代交替的台北市議員徐巧芯先是表示「我是真的傷心了」，後打起精神發文喊話「還是願意相信國民黨！」

根據《中時電子報》報導，有知情人士透露，面對這次立委初選，若有具非立委身分的民選公職身分者想挑戰現任立委，要先看雙方民調是否可通過具勝選實力的「防磚」門檻，如果都通過，那黨中央會優先提名現任立委。

對此，徐巧芯先是發文表示「我是真的傷心了」，她提到，或許有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死。她也強調，年輕一輩的明明在外面不斷戰鬥到遍體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著，「這等於在外打拼的人回到家直接被『家暴』，我真的不禁懷疑，這裡真的是我的家嗎？」

過了近三小時後，徐巧芯又再度發文表示「還是要打起精神來！下午繼續監督民進黨」，貼出自己今日上政論節目的時刻表，喊話行政院發言人陳宗彥涉嫌召妓的內幕繼續追起來，並強調「我還是願意相信，國民黨最後定案的時候不會做出這麼針對人又不公平的初選方式，我會繼續加油！」

對此傳言，國民黨發言人林家興回應，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於某媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影；將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。