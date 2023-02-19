傳藍營初選納大局條款　羅智強表態反對：何謂「大局」人民判斷

▲國民黨前台北市議員羅智強。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨近期熱議世代交替，今（19）日有媒體報導，面對這次立委初選，若有具非立委身分的民選公職身分者想挑戰現任立委，要先看雙方民調是否可通過具勝選實力的「防磚」門檻，如果都通過，那黨中央會優先提名現任立委，稱為「大局條款」。對此，國民黨前台北市議員羅智強表示自己並不贊成這種作法，喊話「何謂大局，應該讓人民判斷！」

針對「大局條款」傳言，羅智強喊話「何謂大局，應該讓人民判斷」。他表示，自己決定參選大安區的立委，嚴格來說，如果「大局條款」排除了大安文山區的市議員，等於他可以減少競爭的對手，他應該算是得利者，但他想說的是，「大局條款」的考量，不能說完全沒有道理，現任議員選立法委員，確實會減少國民黨在台北市議會的席次，但他認為，「這樣子到底好還是不好？我覺得還是應該要由選民決定。」

羅智強舉例，在大安區曾有選民對他說，「目前失業的羅智強選立法委員，並不會影響台北市議會的席次，這是我投票的考量原因之一，但更重要的是，我覺得你的戰力是最強的，你如果進到立法院，一定可以好好的監督政府，為大安區爭取建設！」，換言之，台北市議會會不會少一個議員，是那位選民的考量原因之一，卻不是唯一，真正重要的，還是每個候選人有沒有辦法透過言之有物的問政、扎扎實實地服務、誠心誠意地拜訪，去爭取選票。

此外，羅智強指出，「大局條款」或許有它的出發點，但自己並不贊成這樣的設計。他認為，一方面這樣子對已經表態參選立委的市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱、徐弘庭、鍾沛君並不公平；另一方面，其實我們應該對選民更有信心，如果選民覺得台北市議會的席次因此減少，是不能接受的，那麼自然，這些參選的市議員就沒有辦法得到認同；相反地，如果選民覺得，比起台北市議會的席次，立法委員參選人本身的能力，是不是真的一個「最強的候選人」才重要，而決定投票給現任的市議員，那也是選民的選擇。

羅智強最後喊話，既然國民黨已經作出澄清，否認有大局條款，那大家就不用再爭執，「兄弟姐妹登山，各自努力吧！」