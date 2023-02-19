他稱藍營「大局條款」是「徐巧芯條款」　引本尊親回：傷芯泰平洋

▲國民黨立委初選傳「大局條款」，徐巧芯表示「我是真的傷心了」。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨近期熱議世代交替，有媒體報導，黨中央擬於立委提名辦法中納入「大局條款」，在都有實力勝選的前提下，將採「現任優先」並「排除基層民代」。對此，媒體人黃揚明19日批評，這根本不是「大局條款」，是針對率先拋出世代交替的台北市議員徐巧芯，此文一出也引來徐巧芯親回「傷芯泰平洋」，遭外界猜測是在暗指同黨立委費鴻泰，受到大批網友按讚。

今日有媒體報導，黨中央構想在辦法中納入「大局條款」，只要初選競爭者都有實力勝選，將採「現任優先」並「排除基層民代」。報導所指出的理由，稱擔憂去年甫連任的民代若轉戰立委，恐掏空目前縣市議會人數優勢，因此為了讓議會席次極大化，也兼顧到立委席次的開拓，所以才納入「大局條款」。徐巧芯聽聞後立即傷心表示，「這等於在外打拼的人回到家直接被『家暴』，我真的不禁懷疑，這裡真的是我的家嗎？」

對此，黃揚明批評，這不是什麼「大局條款」，就說清楚點，就是「徐巧芯條款」，他分析，「現任優先」一向是國民黨的潛規則，對這些資深民代而言，徐巧芯這種不知死活的猴死囝仔膽敢大動作挑戰，那就只好動用「量身打造」的「緊箍咒」，把徐巧芯馴服。他大酸，「這果然是我們熟悉的國民黨，朱立倫主席的黨務團隊真是太有才了！」，年輕人在國民黨就是該論資排輩，老的不是不肯走，而是連小的挑戰成功都不會被提名，這才是「黨的威嚴」。

黃揚明最後再補充，只是，侯友宜市長也得小心啊，未來總統初選規則會不會也比照辦理，弄一個如果初選民調都勝過綠營對手，就提名非現任市長參選呢？此文一出引來徐巧芯本人親回「傷芯泰平洋」，外界皆猜測是取諧音梗暗指徐巧芯表態挑戰的費鴻泰，受到大批網友按讚。

對此消息，國民黨發言人林家興回應，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於某媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影；將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4號補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。